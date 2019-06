von Eva Baumgartner

33-jähriger Jogger an Hirnblutung gestorben

Die Todesumstände des 33-jährigen Joggers, der Mitte Mai vermisst und knapp eine Woche später im Gebiet von Albisrieden/Altstetten, Züricher Kreis 9, tot aufgefunden wurde, sind geklärt. Wie die „Aargauer Zeitung“ informiert, starb der Mann nach Angaben der Angehörigen an einer Hirnblutung. Der 33-Jährige brach an einem Sonntag zum Joggen auf und kehrte nicht mehr zurück. Nach dem Vermissten wurde mit einem Großaufgebot der Polizei tagelang gesucht. Hinweise aus der Bevölkerung gaben Anlass zur Hoffnung, den Mann noch lebend zu finden.

Wasserrohrbruch lässt Straße einstürzen

Ein bei Bauarbeiten verursachter Wasserrohrbruch brachte in Kaiseraugst eine Straße zum Einstürzen. Laut „Aargauer Zeitung“ wurde während Tiefbauarbeiten beim Kreisel Wildhagweg/Giebenacherstraße eine Wasserleitung versehentlich beschädigt. Infolge dessen kam es zu einer massiven Unterspülung der Straße. Um das Leck ausfindig zu machen, hat die entsprechende Baufirma die Straße geöffnet. Parallel dazu wurde das Wasser im betroffenen Bereich abgestellt. Für das nahe Coop-Einkaufszentrum musste eine Notwasserleitung verlegt werden.

Schlosshotel Böttstein meldet Konkurs an

Über das Hotel-Restaurant von Schloss Böttstein, Bezirk Zurzach, ist der Konkurs eröffnet worden, nachdem die Besitzerin auf eine Zwangsvollstreckung nicht reagierte. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, kann die Besitzerin, den Betrieb trotzdem weiterführen, allerdings unter Aufsicht des Konkursamtes. Laut dem Konkursverwalter fehlt es der Eigentümerin an liquiden Mitteln. Die 53-jährige Frau hatte das unter Denkmalschutz stehende Schloss Böttstein im Jahr 2017 dem Energiekonzern Axpo abgekauft. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.

Vergessene Pfanne löst Großeinsatz aus

Eine auf dem Herd vergessene Pfanne löste in Oftringen, Bezirk Zofingen, einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus. Die Meldung am Montagabend über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem das Treppenhaus schon mit Rauch gefüllt sei, löste einen Großalarm aus. Die Rettungskräfte lokalisierten den Brandherd in der Küche einer Wohnung und konnten das Feuer schnell löschen. Der Wohnungsinhaber hatte die mit Öl gefüllte Pfanne auf dem Herd vergessen. Der Schaden soll bei einigen Zehntausend Franken liegen.