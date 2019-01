Laufenburg 2050 soll am Hochrhein der erste Atommüll im Boden verschwinden

Die Schweiz informiert am Montag in Laufenburg über den Sachstand bei ihrer Suche nach ihrem Atomendlager. Der Bözberg ist einer von drei

noch möglichen Standortregionen. Die deutschen Grenzgemeinden begleiten in der Regionalkonferenz Jura Ost die Endlagersuche.