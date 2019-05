von Eva Baumgartner

Mann in Killwangen stirbt an schweren Stich und Schnittverletzungen

In der Nacht auf Sonntag ist ein 57-jähriger Mann in Killwangen, Bezirk Baden, von unbekannten Tätern niedergestochen und schwer verletzt worden. Das Opfer starb in den frühen Morgenstunden im Spital. Laut Angaben der Kantonspolizei fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung in der Zelgmattstraße den Mann mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen vor. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, ist das Opfer vermutlich vor dem Mehrfamilienhaus angegriffen worden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt bislang von den Tätern jede Spur.

Übergriff auf Mann in Zürich gibt Polizei Rätsel auf

Alarmiert durch Hilfeschreie aus einem Hinterhof in der Züricher Sihlhallenstraße, fanden Passanten am frühen Sonntagmorgen einen schwer verletzten Mann und informierten sofort den Rettungsdienst. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 55-jährigen, dunkelhäutigen Mann, der Gesichtsverletzungen aufwies, so gibt die Stadtpolizei Zürich bekannt. Noch sei unklar, was genau zu diesen Verletzungen geführt hat. Die Ermittlungen dazu sind eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bei der Polizei melden.

Tierrettung rettet ein Reh aus dem Rhein bei Schaffhausen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Schaffhauser Polizei am Samstagmorgen gerufen. Laut Polizei meldete eine Spaziergängerin zwei hilflos im Rhein schwimmende Rehe. Die Frau entdeckte die Tiere unmittelbar vor dem Wehr des Rheinkraftwerkes in Schaffhausen. Da die Tiere Gefahr liefen, zu ertrinken, verständigte die Passantin die Polizei. Beim Eintreffen der Patrouille konnte sich ein Reh selbstständig aus den Wasserfluten befreien, das zweite Tier wurde gemeinsam mithilfe des Tierrettungsdienstes und der Beamten gerettet.

Startschuss für Sanierung der Eisenbahnbrücke bei Koblenz

Die historische Aarebrücke der SBB, die auf 236 Metern Koblenz mit dem Leuggerner Ortsteil Felsenau verbindet, wird für 16 Millionen Franken in drei Etappen saniert. Die Brückenpfeiler werden verstärkt und der Fußgängersteg ersetzt. Dabei soll sich, so schreibt die „Aargauer Zeitung“, am Erscheinungsbild der Eisenbahnbrücke wenig ändern. Die erste Etappe beginnt am 6. Mai, die Sanierungsarbeiten dauern jeweils vom Frühjahr bis Herbst bis zum Jahr 2021. Während der Fischschonzeit in den Wintermonaten ruhen die Bauarbeiten.