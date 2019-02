Kanton Aargau, Kanton Zürich vor 1 Stunde

Blick in die Schweiz: Tatverdächtiger gesteht Mord an 29-Jähriger auf Parkplatz in Dübendorf

Der Mann, den die Polizei nach dem Mord an einer 29-Jährigen auf einem Parkplatz in Dübendorf verhaftet hat, hat die Tat gestanden. Er soll die Frau über einen längeren Zeitraum gestalkt haben. Was sonst noch in der Schweizer Nachbarschaft des Landkreises Waldshut geschah, erfahren Sie hier.