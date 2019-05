von eva baumgartner

Achtung Taschendiebe in den Einkaufszentren

Die Kantonspolizei Aargau erhielt gleich mehrere Meldungen über Taschendiebstähle in Geschäften in den Fricktaler Bezirken Laufenburg und Rheinfelden. Bei den Opfern handelte es sich laut Polizei stets um Rentner. In Stein wurde einer 87-Jährigen beim Einkaufen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen.

Das Opfer wandte sich an das Personal, das die Polizei alarmierte. Kurz darauf wurden vier weitere Fälle aus den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden gemeldet. Der Deliktsbetrag soll mehrere Hundert Franken betragen.

Autofahrerin fährt auf eine Fußgängerinsel

Eine 35-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen mit ihrem Auto auf der Bahnhofstrasse in Spreitenbach gegen eine Fußgängerinsel mit Inselschutzpfosten und dann gegen einen Baum geprallt, der infolgedessen umknickte.

Die Fahrerin sowie ihre Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Wie die Kantonspolizei bekannt gibt, soll der Sachschaden bei rund 20 000 Franken liegen. Nach ersten Erkenntnissen deutet alles darauf hin, dass die Fahrzeuglenkerin vermutlich kurz am Steuer eingenickt ist. Der Führerschein der Fahrerin wurde eingezogen.

Zwei Drogenkuriere gehen in das Netz der Polizei

Am Flughafen Zürich sind zwei Drogenkuriere verhaftet worden. Als sogenannte Bodypacker transportierten sie Drogen in Fingerlingen verpackt in ihrem Körper. Die 22 und 23 Jahre alten Drogenkuriere reisten, so informierte die Kantonspolizei, von São Paulo nach Zürich ein. Bei einer Routinekontrolle entstand der Verdacht, dass es sich bei ihnen um Bodypacker handeln könnte. Die weiteren Abklärungen ergaben dann, dass die Männer Fingerlinge mit einem geschätzten Gesamtgewicht von je rund 800 Gramm Kokain geschluckt hatten.

Mit unverzolltem Fleisch und Wein erwischt

Mit 278 Litern unverzolltem Wein im Kofferraum sind zwei Männer und eine Frau bei der Einreise am Autobahnzollamt Basel-Weil am Rhein erwischt worden. Bei der Kontrolle vom Samstag hatte das Trio zudem 40 Kilo Fleisch und 85 Liter Olivenöl ohne Deklaration einführen wollen. An gleichen Tag wurde überdies ein Mann in Riehen kontrolliert, der 80 Kilo Fleisch ohne Verzollen einführen wollte, erwischt, so teilt die Schweizer Zollverwaltung mit. Alle vier Schmuggler müssen die hinterzogenen Abgaben nachbezahlen und mit hohen Geldbußen rechnen.