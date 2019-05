von eva baumgartner

Sexueller Übergriff auf 74-Jährige in Rheinfelden

Eine 74-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen in Rheinfelden Opfer eines sexuellen Übergriffs. Wie die Kantonspolizei bekannt gibt, wurde der mutmaßliche Täter, ein 19-jähriger Mann, wenig später festgenommen. Der Täter soll nach einen kurzen Wortwechsel am Rheinufer in der Nähe des Kraftwerkes die Frau gepackt haben, dabei griff er ihr unter die Kleidung und berührte sie unsittlich. Die 74-jährige Frau wehrte sich heftig und schrie um Hilfe, so dass der Täter von ihr abließ und sie glücklicherweise die Polizei verständigen konnte.

Polizei verhaftet mutmaßlichen Messerstecher

Der mutmaßliche Täter, der vergangenen Mittwoch bei einem Streit einen Mann niedergestochen und schwer verletzt hatte, wurde verhaftet. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem in Bezirk Bülach wohnenden Mann. Es soll sich um einen 40-Jährigen mit ausländischer Nationalität handeln, so gibt die Kantonspolizei bekannt. Der genaue Tathergang sowie das Tatmotiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität des Kantons Zürich sowie die Kantonspolizei Zürich geführt werden.

Polizei zieht durchgerosteten Bus aus dem Verkehr

Ein völlig durchgerosteter Reisebus mit 46 Reisenden an Bord wurde in Schaffhausen aus dem Verkehr gezogen. Mitarbeiter des Schwerverkehrskontrollzentrum (SVKZ) stellten bei der Kontrolle des Busses mit ukrainischen Nummernschildern gravierende Durchrostungen an tragenden Teilen des Chassis fest. Vor allem im Unterbau des Fahrzeuges waren zahlreiche Querträger und Aufhängungsteile von der Durchrostung betroffen. Das Fahrzeug drohte regelrecht auseinanderzufallen. Der Fahrer musste eine Buße von mehrere tausend Franken hinterlegen.

Motorradfahrer nach Kollision mit Laster schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Anhängerzug und einem Motorrad ist am Dienstag in Höri, Bezirk Bülach, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Kantonspolizei fuhr der Fahrer des Lastzuges von Niederglatt herkommend Richtung Bülach und hielt aufgrund eines entkommenden Lkws an. Dessen Fahrer signalisierte ihm, dass er mit dem Anhängerzug die dortige Brücke überqueren könne. Beim Losfahren bemerkte der 39-Jährige Laster-Fahrer das vor ihm fahrende Motorrad nicht und fuhr mit seinem Lastzug auf den Motorradfahrer auf.