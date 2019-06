von eva baumgartner

Hund beißt Kind und Frau

Bei einer Hundeattacke wurde in Tenniken, Bezirk Sissach, ein dreijähriges Kind leicht und eine 37-jährige Frau schwer verletzt. Laut Polizei ereignete sich das Unglück bereits vergangene Woche. Demnach habe die Hundebesitzerin eine Bekannte gebeten, während ihrer Abwesenheit ihren Schäferhund in den Garten zu lassen. Dabei griff der Hund zuerst das Kind und dann die Frau an. Nachbarn eilten den Opfern zu Hilfe. Die schwer verletzte Frau musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Die Hündin wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Regierungsrätin tritt nach Eklat zurück

Die seit längerem in heftige Kritik geratene Regierungsrätin Franziska Roth, zuständig für das Departement Gesundheit und Soziales, erklärte am Mittwoch ihren Rücktritt per Ende Juli. Die aus der SVP ausgetretene Gesundheitsdirektorin teilte mit, sie sei nicht mehr in der Lage, die von den Wählern in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Laut „Aargauer Zeitung“ bekommt die 55-jährige ehemalige Richterin nach nur zweieinhalb Jahren Amtszeit mit ihrem Rücktritt eine Abgangsentschädigung in der Höhe eines Jahresgehalts von rund 300 000 Franken.

Entflohener Häftling wieder gefasst

Die Stadtpolizei verhaftete am Mittwoch einen Mann, der Anfang Juni mit zwei Komplizen aus dem Flughafengefängnis geflohen war. Der Mann war Streifenpolizisten aufgrund der vorliegende Fahndungsfotos kurz nach 22 Uhr beim Bellevue aufgefallen, so die Polizei. Als die Beamten auf den Mann zugingen, versuchte er noch zu flüchten, konnte aber nach wenigen Metern eingeholt und kontrolliert werden. Die Abklärungen bestätigten den Verdacht, dass es um einen der drei Personen, die aus dem Zürcher Flughafengefängnis geflohen waren, handelte.

Dachstockbrand im Zürcher Seefeld

Bei einem Dachstockbrand im Züricher Seefeld am Dienstagabend mussten 20 Personen aus dem brennenden Haus und den angrenzenden Gebäuden evakuiert werden. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Der lichterloh brennende Dachstuhl konnte rechtzeitig von der Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Häuser verhindert werden. Möglicherweise, so die Polizei, sind die derzeit laufenden Umbauarten im Haus die Brandursache. Das werden Brandexperten noch zu ermitteln haben.