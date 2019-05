von Eva Baumgartner

Ein Darknet-Nutzer tappt in die Falle der Kantonspolizei Zürich

Ein Mann, der auf einschlägigen Foren im Darknet kinderpornografische Bilder angeboten und eigene sexuelle Handlungen mit Kindern beschrieben hatte, ist von der Kantonspolizei Zürich verhaftet worden. Der Verdächtige hatte im Darknet zudem Interesse an sexuellen Treffen mit erwachsenen Müttern und deren Kindern gezeigt. Als vermeintlich interessierte Frau vereinbarte ein Spezialist der Polizei per Internet-Chat ein Treffen. Der Verdächtige, der mit seiner dreijährigen Tochter erschien, tappte in die Falle und wurde an Ort und Stelle verhaftet.

Kinder zündeln im Wald und werden dabei schwer verletzt

Drei Jungen im Alter von zehn bis 16 Jahren wurden beim Entfachen eines Feuers in Wädenswil, Bezirk Horgen, mittelschwer bis schwer verletzt. Wie die Polizei informiert, hatten die Kinder in einem Waldstück am Samstagnachmittag mithilfe eines Brandbeschleunigers ein Feuer entfacht. Dabei, so vermutet die Polizei, kam es zu einer Verpuffung, die zu schweren Brandverletzungen der Jungen führte. Zwei der Verletzten mussten mit Rettungshelikoptern ins Spital geflogen werden. Der dritte Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.

Bauernfamilie rettet zwei Rehkitze vor dem Tod durch einen Mähdrescher

Eine Bauernfamilie hat zwei Rehkitze in Oberwil-Lieli, Bezirk Bremgarten, vor dem Tod bewahrt. Obwohl der Jäger kurz vor der Mahd einer Waldwiese versucht hatte, mögliche Rehe im hohen Gras zu vergrämen, kontrollierten die Landwirtinnen die Wiese noch einmal. Bei ihrer Kontrolle fanden sie zwei Rehkitze. Die beiden Frauen brachten die Kitze zum Waldrand und bauten ihnen zum Schutz ein Nest. Jetzt in der Setzzeit von Mai bis Juni sind Landwirte verpflichtet, vor dem Mähen Wildhüter oder Jäger zu informieren, die dann versuchen, das Wild zu verblenden.