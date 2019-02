von Eva Baumgartner

Polizei fasst mutmaßliche Drogendealer

Der Polizei gelang es am Montagmorgen, mehrere mutmaßliche Dealer zu verhaften. Im Zuge der vorangegangenen Ermittlungen gegen die Drogenhändler wollten die Polizeibeamten zwei Personenwagen auf der A3 im Bözbergtunnel anhalten. Einer der Wagen durchbrach jedoch die Sperre. Mit einem gezielten Schuss auf den Autoreifen versuchten die Beamten, den Wagen zu stoppen. Kurz drauf, nur wenig Kilometer weiter gelang es, das beschädigte Auto anzuhalten und die beiden Insassen zu verhaften. Im Auto fanden sich größere Mengen Drogen.

Provokationen führen zu Verkehrsstau

Mitten auf der A1 bei Muhen, Bezirk Aarau, gerieten zwei Autofahrer in Streit, weil vermutlich der eine den anderen ausgebremst hatte, dabei verursachten sie in Fahrtrichtung Bern einen Verkehrsstau. Laut Polizei hätten sich die beiden im dichten Verkehr am späten Montagnachmittag durch Drängeln, Ausbremsen und Rechtsüberholen derart provoziert, dass sie mitten auf der Autobahn anhielten und aufeinander losgingen. Die beiden Fahrer kassierten wegen ihrer groben Verkehrsdelikte eine Anzeige und ihre Führerscheine wurde eingezogen.

Hausmeister filmt Schüler in Umkleidekabine

Weil ein Hausmeister heimlich Aufnahmen von Schülern in den Umkleidekabinen machte, wurde er fristlos entlassen. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, hatte der 54-Jährige, ein Angestellter der Gemeinde Jonen (Bezirk Bremgarten), in den Umkleideräumen Kameras installiert um die Kinder beim Umziehen zu filmen. Der Hausmeister war 18 Jahre lang bei der Gemeinde angestellt und war für alle öffentlichen kommunalen Gebäude, vor allem für die Schule, zuständig. Der Mann sei nie negativ aufgefallen, er sei sogar immer sehr hilfsbereit gewesen.