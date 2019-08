Kanton Zürich vor 1 Stunde

Blick in die Schweiz: Polizei findet totes Ehepaar in Wohnung

Die Polizei in der Schweizer Nachbarschaft des Kreises Waldshut hat am Freitag ein totes Ehepaar in einer Wohnung in Zürich-Albisrieden gefunden. Ein Rentner hat vermutlich seine Frau (81) erschossen und sich dann selbst getötet.