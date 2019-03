von Eva Baumgartner

Polizei fasst mutmaßlichen Räuber

Der Räuber, der in Dübendorf, Bezirk Uster, vor zehn Tagen eine Post überfallen hatte, scheint gefasst. Laut Staatsanwaltschaft Zürich handelt es sich um einen 34-jährigen Mann. Der Verdächtigte, der 2016 nach mehrjähriger Haft abgeschoben wurde, sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird zur Last gelegt, zwei Post-Angestellte mit einer Waffe bedroht zu haben. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte er verhaftet werden. Die Polizei stellte am Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters die Tatwaffe sicher sowie einen Teil des erbeuteten Bargeldes.

Stadtbus rammt in Winterthur Hauswand

Ein Stadtbus ist in Winterthur am Mittwoch aus noch ungeklärten Gründen seitlich in eine Hauswand gekracht. Der 57-jährige Chauffeur und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. Wie die Polizei bekannt gibt, kam es zu dm Unfall an der Sankt Gallerstraße gegen 11 Uhr. Dabei überfuhr der Gelenkbus eine Mittelinsel, überquerte die rechte Fahrspur und das angrenzende Trottoir. Dort prallte er in die Hausmauer und in ein geparktes Auto. Der Fahrer sowie eine 34-jährige Frau wurden ins Spital gebracht. Zwei Fahrgäste erlitten einen Schock.

Autobahnsperrung wegen Anhängerbrand

Auf dem Zürcher Nordring Richtung St. Gallen ist am frühen Donnerstagmorgen auf Höhe Seebach ein Anhänger eines Lasters in Brand geraten. Nach Angaben der Kantonspolizei wurde dabei niemand verletzt. Demnach geriet auf der A1 beim Gubristtunnel ein Lastwagen-Anhänger in Brand. Der Fahrer handelte geistesgegenwärtig und hängte den Anhänger schnell ab, damit die Flammen nicht auf das Fahrzeug übergreifen konnten. Der Mann musste aber mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt.

Fußgänger finden verletzten Mann

Passanten fanden am Mittwochnachmittag in Villmergen, Bezirk Bremgarten, einen verletzten, am Straßenrand liegenden Mann mit einer blutenden Kopfwunde. Laut Polizeiangaben war der Verletzte nicht mehr ansprechbar und wurde sofort ins Kantonsspital Aarau transportiert. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 71-Jährige wegen eines epileptischen Anfalls gestürzt sein. Da der Schwerverletzte keine Auskunft geben kann, schließt die Polizei einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug derzeit nicht aus und sucht dringend Zeugen des Vorfalles.