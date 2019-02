von Eva Baumgartner

Polizei findet zwei Cannabisplantagen

Der Kantonspolizei Zürich hat am Montag in Schwerzenbach, Bezirk Uster, zwei illegale Marihuana-Plantagen entdeckt und rund 2000 Pflanzen sichergestellt. Drei Männer im Alter zwischen 30 und 49 Jahren wurden verhaftet. Wie die Polizei mitteilt, führten Hinweise aus der Bevölkerung die Ermittler auf die Spur der zwei unabhängig voneinander betriebenen Anlagen. Bei den durchgeführten Hausdurchsuchungen stießen die Fahnder dann auf 1400 Pflanzen und acht Kilogramm Marihuana, in der zweiten Anlage fanden sie rund 600 Pflanzen.

54-Jähriger bei Unfall auf A 3 schwer verletzt

Bei einem spektakulären Unfall beim Anschluss Rheinfelden-Ost auf der A 3 wurde ein 54-Jähriger schwer verletzt. Laut Polizei sei der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen, dabei habe sich sein Wagen mehrmals in der Luft überschlagen. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag, als der Unfallfahrer die Autobahn in Richtung Zürich verlassen wollte, stieß er bei der Ausfahrt mit zwei anderen Personenwagen zusammen, geriet dadurch auf den Pannenstreifen und prallte von dort auf einen Erdwall, sodass der Wagen 30 Meter weit durch die Luft flog.

Anwohner hilft bei Suche nach Einbrecher

Einem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher verhaften konnte. Laut Angaben der Polizei ging in der Nacht auf Mittwoch ein Notruf ein, demzufolge gerade ein Mann dabei sei, in den Lebensmittelladen in Wolfhausen einzubrechen. Daraufhin rückten sofort mehrere Patrouillen aus. Die Polizisten fanden vor Ort eine mit einem Stein eingeschlagene Scheibe vor, jedoch nicht den Einbrecher. Dennoch wurde kurze Zeit später beim Schulhaus der mutmaßliche Einbrecher, ein 18-jähriger Mann, festgenommen.

Honorarkürzungen sorgen für Unmut

Die Kürzung des Honorars der Pflichtverteidigerin des Vierfachmörders von Rupperswil durch das Aargauer Obergericht ruft Schweizer Anwälte auf den Plan, die sprechen von einer „Zweiklassen-Justiz“. Laut „Aargauer Zeitung“ befand das Gericht die Kostenrechnung der Pflichtverteidigerin als deutlich überhöht. Demnach hatte bereits das Lenzburger Bezirksgericht den in Rechnung gestellten Aufwand für den erstinstanzlichen Prozess zusammengestrichen. Diese Honorarkürzungen seien ein Skandal, so ein Statement eines bekannten Züricher Anwaltes.