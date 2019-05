von Eva Baumgartner

Todesdrohungen gegen Pflichtverteidigerin

Weil sie den Vierfachmörder von Rupperswil vor Gericht vertrat, wurde die Aargauer Pflichtverteidigerin Renate Senn massiv bedroht und erhielt sogar Todesdrohungen. Laut „Aargauer Zeitung“ habe sie mehrfach anonyme Todesdrohungen per E-Mail und per Post an die Kanzlei sowie an ihre Privatadresse erhalten. Die Drohungen waren demnach so konkret und so massiv, dass die Aargauer Kantonspolizei sie unter Polizeischutz stellte und der Anwältin riet, für einige Wochen unterzutauchen. Bei Schweizer Anwälten sorgten diese Angriffe für Entsetzen.

Rettungskräfte werden immer häufiger im Einsatz bedrängt

Die Feuerwehr Seon-Egliswil, Bezirk Lenzburg, will nun rechtliche Schritte gegen Autofahrer prüfen, die mit ihrem rücksichtslosen Verhalten bei Einsätzen die Rettungsarbeiten behindern oder die Einsatzkäfte gefährden. Laut „Aargauer Zeitung“ beklagt der Gruppenführer der Ortsfeuerwehr eine massive Zunahme dieser Zwischenfälle. Besonders bei Straßensperrungen und damit verbunden Umleitungen würden vermehrt wütende Autofahrer mit unflätigen Beschimpfungen reagieren oder mit riskanten Fahrmanövern das Leben der Feuerwehrleute gefährden.

81-Jähriger Autofahrer muss nicht ins Gefängnis, aber 70.000 Franken Strafe zahlen

Das Bezirksgericht Lenzburg sprach den 81-jährigen Rentner, der im November 2017 eine 19-jährige Frau in Lenzburg auf dem Fußgängerstreifen anfuhr und so ihren Tod verursacht hatte, teilweise frei. Der Staatsanwalt hatte 15 Jahre Gefängnis gefordert. Dem kam das Gericht nicht nach und verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe von 60 000 Franken und einer Geldbuße von 10 000 Franken. Vor allem die gravierenden Mängel des Verkehrsgutachtens bewahrten den Rentner, der zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Führerschein besaß, vor dem Gefängnis.

Kartenspiel in Oberentfelden eskaliert und sorgt für Polizeieinsatz

Ein aus dem Ruder gelaufenes Kartenspiel dreier Männer rief am frühen Samstagmorgen die Polizei in Oberentfelden, Bezirk Aarau, auf den Plan. Laut Polizei fand die nach dem Notruf sofort ausgerückte Patrouille vor dem Haus in der Köllikerstraße drei Männer vor, einer von ihnen mit einer Dachlatte in der Hand. Auf der Straße lagen zudem zwei Messer sowie Metallrohre. Nach ersten Erkenntnissen kam es beim Kartenspiel unter den alkoholisierten Männern zum Streit, wobei ein 30-Jähriger zu den Messern gegriffen habe. Der Mann wurde verhaftet.