von Eva Baumgartner

Eine Frau ist wegen Mordverdachts an ihrem vierjährigen Sohn verhaftet worden

Eine Frau aus Bülach wurde wegen des Verdachtes, ihren vierjährigen Sohn getötet zu haben von der Polizei verhaftet. Laut Angaben der Kantonspolizei ging am vergangenen Sonntag der Notruf über einen medizinischen Notfall eines Kleinkindes ein. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten den Jungen nicht mehr retten, er verstarb am Einsatzort. Die ersten Abklärungen und Ermittlungen der Polizei und der Gerichtsmedizin erhärteten den Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Infolgedessen wurde die 30-jährige Mutter in Untersuchungshaft genommen.

Der Fund eines Recyclingbetriebs in Rheinfelden sorgte für einige Aufregung bei der Aargauer Polizei

Eine scharfe Artilleriegranate und andere Geschosse, die ein ahnungsloser Mitarbeiter eines Recyclinghofes auf den Polizeistützpunkt in Rheinfelden brachte, sorgte für große Aufregung. Laut Polizei hatte der Mann die im Alteisencontainer gefundenen vier Geschosse kurzerhand auf die Polizeiwache gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei einem der Geschosse um eine scharfe deutsche 90 Millimeter Artilleriegranate aus dem Ersten Weltkrieg handelte. Die Kampfmittel-Beseitiger transportierten den Blindgänger mit einem Spezialfahrzeug ab.

Ein Autofahrer hat eine Radfahrerin gestrieft und machte sich danach aus dem Staub

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Brugg am Montagnachmittag eine Radfahrerin streifte und ohne sich um das 14-jährige Mädchen zu kümmern davon fuhr. Laut Polizei fuhr die Schülerin gegen 17 Uhr von Brugg her in den Kreisverkehr an der Baselerstrasse am Ortsausgang. Im Kreisel überholte sie ein weißes Auto mit großem Laderaum. Dabei streifte das Fahrzeug die Radfahrerin. Diese konnte einen Sturz zwar knapp verhindern, erlitt aber gleichwohl Schürfwunden. Der Autofahrer fuhr nach einem kurzen Stopp einfach weiter.

Drogenkurierin mit mehr als sieben Kilogramm Kokain erwischt

Bei einer Routinekontrolle am Flughafen Zürich-Kloten wurden am Sonntagmittag im Gepäck einer 33-jährigen Frau über sieben Kilogramm Kokain entdeckt. Wie die Kantonspolizei bekannt gibt, stießen die Zollbeamten bei einer Gepäckkontrolle mit Hilfe eines Röntgengerätes auf drei verdächtige Pakete, die in einem Gleitschirmsitz eingebaut waren, Darin entdeckten die Beamten die Drogen, insgesamt 7,4 Kilogramm Kokain. Die 33-jährige Drogenkurierin war von Sao Paolo nach Zürich eingereist. Die Frau wurde an Ort und Stelle verhaftet.