von Eva Baumgartner

Erst fünf Stunden später, nachdem ein Lieferwagenfahrer in wilder Manier auf der A 8 in Obwalden unterwegs war, konnte er in Thayngen bei Schaffhausen gestoppt werden. Wie die Zollverwaltung berichtet, fuhr der Fahrer in Obwalden im Baustellenbereich nach der Tunnelausfahrt auf der A 8 Signalisationselemente um, überquerte eine doppelte Sicherheitslinie, fuhr im gesperrten Teil der Baustelle weiter und kollidierte anschließend beinahe mit einem Fahrzeug. Am Grenzübergang Thayngen konnte der Fahrer schließlich angehalten werden.

Atomkraftwerke Schweiz Um die Stromversorgung zu gewährleisten, will der Verband Aargauischer Stromversorger nach der Abschaltung der AKW die Standorte zu Gaskombi-Kraftwerken umnutzen Das könnte Sie auch interessieren

Bezirksgericht Zürich verurteilt Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung

Das Züricher Bezirksgericht hat einen 55-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Er hatte Ende 2017 in Schwamendingen einen 79-Jährigen, der ihn wegen seines auf dem Trottoir abgestellten Autos zurechtgewiesen hatte, angegriffen und zu Boden gestoßen. Vermutlich aufgrund dessen starb der Rentner vor Ort an akutem Herzversagen, berichtet die „Aargauer Zeitung“. Außerdem muss der Verurteilte, der die Tat bestritt, 13 500 Franken Schadenersatz bezahlen.

Statue im Museum zu Allerheiligen Schaffhausen war Diebesgut

Weil es sich um Diebesgut handelte, gab das Museum zu Allerheiligen eine antike Bronze-Statuette an Italien zurück. Laut „Aargauer Zeitung“ wurde im Zweiten Weltkrieg die Statue „Mädchen mit Taube“, hergestellt 350 vor Christus, in Rom gestohlen. Die Statuette war eine Dauerleihgabe der Erben des Kunstsammlers Marcel Ebnöther, der 1978 die Bronze auf dem Kunstmarkt in gutem Glauben gekauft hatte. Das antike Kunstwerk ist jetzt wieder in den Diokletiansthermen in Rom ausgestellt. Eine Rückkehr der Bronze als Leihgabe ist jedoch möglich.

Waldshut-Tiengen Wie man mit der richtigen Einstellung fast alles erreichen kann, zeigte Mentaltrainer Thomas Baschab beim ersten SÜDKURIER-Wissensforum Das könnte Sie auch interessieren