Kanton Zürich vor 2 Stunden

Blick in die Schweiz: Mann tötet seine Ehefrau

In der Schweizer Nachbarschaft des Kreises Waldshut ist am Montag eine 34-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Dietikon aufgefunden worden. Sie soll von ihrem Ehemann getötet worden sein, der kurz darauf verhaftet wurde.