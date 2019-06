von eva baumgartner

Mann stürzt aus dem Fenster

In der Nacht auf Sonntag fanden Passanten in einem Hinterhof eines Hauses in der Züricher Hohlstraße einen schwerverletzten Mann. Wie die Polizei informiert, ist davon auszugehen, dass der Verletzte zuvor aus einem Fenster aus rund neun Metern Höhe gestürzt war. Dabei zog sich der 32-Jährige schwere Verletzungen zu.

In diesem Zusammenhang wurden drei Männer im Alter von 32, 39 und 47 Jahren verhaftet, da die Ermittlungen der Polizei auf eine Dritteinwirkung hindeuteten. Die genauen Umstände sind noch nicht geklärt und werden noch ermittelt.

Kantonspolizei schult E-Bike-Fahrer

Die Kantonspolizei Zürich bietet auch dieses Jahr wieder ihre Aktion „E-Bike im Griff?“ an. Grund dafür ist, dass auch im vergangenen Jahr erneut die Zahl der Unfälle mit Elektrorädern gestiegen ist. Unter den Verletzten sind zahlreichen Senioren, für sie sind die Fahrkurse, die bis zum 28. Juni angeboten werden, kostenlos.

Alle über 60-Jährigen können sich gratis über die Besonderheiten der E-Bikes informieren und in der Fahrtechnik schulen lassen.Das Ziel der Kampagne ist die Reduktion von Unfällen, im Speziellen mit beteiligten Senioren.

Ranger erwischen sieben Radfahrer

Bei einer Kontrolle der Ranger der Stiftung Wildnispark Zürich haben sieben Radfahrer, die auf nicht ausgewiesenen Radwegen durch den Sihlwald fuhren, eine Anzeige kassiert. Insgesamt 56 Kilometer Radwege stehen laut Aargauer Zeitung im Sihlwald zur Verfügung, dennoch gibt es zwei illegale Biketrails, die mitten durch den Wald führen und seit Jahren von Bikern benutzt werden. Eine vorübergehend installierte Zählstelle registrierte zwischen 2200 und 2800 Fahrten pro Jahr. Alle Versuche, die Radler davon abzuhalten, blieben bis dato erfolglos.

Unbekannte Täter zerkratzen Autos

Während die Besucher eines Konzertes der Musik lauschten, wurden ihre Fahrzeuge von unbekannten Tätern zerkratzt. Mehrere Dutzend Personenwagen wurden auf diese Weise beschädigt. Wie die Polizei bekannt gibt, ist der verursachte Schaden beträchtlich, er soll nach ersten Schätzungen bei rund 50 000 Franken liegen. Der Vandalenakt ereignete sich am Sonntag um die Mittagszeit in Leutwil, Bezirk Kulm, auf dem Schulhofplatz, als zeitgleich ein Frühschoppenkonzert in der Turnhalle stattfand. Von den unbekannten Tätern fehlt jede Spur.