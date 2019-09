von Eva Baumgartner

Nachdem ein 59-Jähriger im Gundeldinger-Quartier von einer seiner Giftschlangen gebissen worden war, geben die Behörden nun Entwarnung. Die Befürchtung, dass eine der Schlangen aus der Wohnung entwichen war, veranlasste die Behörden, die Bewohner der Nachbarschaft zur Vorsicht aufzurufen. Mittlerweile wurde festgestellt, dass alle giftigen Schlange sich noch in der Wohnung befinden. Der gebissene Mann konnte medizinisch versorgt werden. Das Veterinäramt kümmert sich um die zahlreichen Schlangen in der versiegelten Wohnung.

Die Belohnung für Hinweise auf einen Bankräuber wurde auf 25 000 Franken erhöht

Erneut ist die Belohnung, die zur Festnahme des zur Fahndung ausgeschriebenen Täters, der zweimal die Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Oberdorf überfallen hatte, führen soll, erhöht worden. Sie beträgt nun 25 000 Franken, statt der ursprünglichen 5000 Franken. Trotz der Veröffentlichung der Fahndungsfotos, auf dem das Gesicht des mutmaßlichen Täters zu sehen ist, wurde er noch immer nicht identifiziert. Der gesuchte Mann hatte im April und im August dieses Jahres die Bankfiliale überfallen und mehrere Tausend Franken erbeutet.

Im Kanton Schaffhausen hat ein Bus eine Zweijährige erfasst

Großes Glück hatte ein zweijähriges Mädchen, das an einer Schaffhauser Bushaltestelle vor einen Linienbus stürzte und dessen Fuß unter einem Busrad eingeklemmt wurde. Das Kind wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Dass das Kind nur leicht verletzt wurde, ist der Geistesgegenwart des Fahrers zu verdanken, der den Bus sofort zurücksetzte und so Schlimmeres verhinderte. Das Kind hatte sich an der Haltestelle auf der Lochstraße urplötzlich von seiner Mutter losgerissen, kam ins Stolpern und stürzte vor den herannahenden Bus.

Im Kanton Aargau wurde ein 19-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Niederwil, Bezirk Bremgarten, ist ein 19-jähriger Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Zum Unfallhergang berichtet die Polizei, dass der Fahrer auf der viel befahrenen Reusstalachse in Richtung Mellingen unterwegs war, aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommende Lastwagen frontal zusammenprallte. Am Wagen des Verursachers entstand Totalschaden. Der betroffene Streckenabschnitt war für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt.