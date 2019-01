von sk

Kantonsspital Aarau errichtet Geburtshaus

Weil viele Frauen möglichst natürlich gebären wollen, haben die Spitäler im Kanton spezielle Geburtshäuser oder Geburtsräume eingerichtet. Laut „ Aargauer Zeitung“ richtet sich dieses Angebot an Menschen, die sich eine Hausgeburt wünschten, aber trotzdem in der Nähe von professioneller ärztlicher Hilfe und medizinischen Einrichtungen sein wollen. So hat beispielsweise das KantonsspitalAarau ein Geburtshaus neben der Frauenklinik errichtet. Dort haben die Hebammen das Sagen, aber jederzeit könne im Notfall ein Arzt hinzugerufen werden.

Schweinepest durch schwimmende Wildsäue

Schwimmende Wildsäue könnten, so die „Aargauer Zeitung“, die Schweinepest von Südbaden aus in den Aargau bringen. Demnach relativiere die Kantonstierärztin jedoch die Gefahr. Die Hauptgefahr für eine Ansteckung ginge nach wie vor von der Verfütterung und dem Verzehr von kontaminierten Fleischabfällen und Lebensmitteln aus. Dennoch sei der Rhein, sollte die Schweinepest auf der deutschen Seite ausbrechen, keine Garantie dafür, dass der Virus auf deutscher Seite bleibe, da die Schwarzkittel immer wieder über den Rhein schwimmen.

Mutmaßlicher Bankräuber gefasst

Der mutmaßliche Bankräuber, der am Montagmittag eine Bankfiliale in Rickenbach-Sulz, Bezirk Winterthur, überfallen hatte, wurde kurz nach der Tat festgenommen. Wie die Kantonspolizei bekannt gibt, hatte er Mann gegen elf Uhr mittags die Filiale betreten und unter Waffengewalt von einem Angestellten die Herausgabe des Geldes gefordert. Mit der Beute von mehreren Tausend Franken flüchtete er zu Fuß. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es den Kantonspolizisten, den dringend Tatverdächtigen kurze Zeit später zu verhaften.