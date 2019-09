von Eva Baumgartner

Bei Scharmützeln mit der Polizei ist es in der Nacht auf Samstag in Dübendorf zu Sachbeschädigungen, Brandstiftungen und Gewalt gegen Beamte gekommen. Sieben Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren wurden verhaftet. Die Polizeipatrouille rückte aus, um 20 am Bahnhof lärmenden Jugendlichen Einhalt zu gebieten. Dort hagelte es Steine, gezündete Feuerwerkskörper und Pyros, außerdem wurden Abfallcontainer angezündet. Die Verhafteten werden wegen Landfriedensbruch, Brandstiftung, Sachbeschädigung sowie wegen Gewalt gegen Beamte angezeigt.

Ein Angehöriger missversteht offenbar die Aufforderung, dem Krankenwagen zu folgen, als Einladung zum Rasen

Ein Angehöriger eines Notfallpatienten ist in seinem Auto am Samstag dem Ambulanzfahrzeug hinterher gerast. Mit eingeschalteter Warnblinkanlage folgte der 48-Jährige dem Rettungswagen. Unterwegs überfuhr er mehrere rote Ampeln und verstieß gegen weitere Verkehrsregeln. Die Kantonspolizei stoppte den Raser in Würenlingen. Laut Polizei gab er an, er habe so schnell wie möglich das Spital erreichen wollen. Außerdem hätte die Ambulanzbesatzung ihm gesagt, er solle ihnen im Privatauto folgen. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Die Großgemeinde Zurzach entsteht ohne Mellikon

Die Abstimmung über die Fusion im Rheintal zur Großgemeinde Zurzach ist von den Stimmberechtigen klar befürwortet worden. Acht Gemeinden (Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen) werden sich ab 1. Januar 2022 zur Großgemeinde zusammenschließen. Nicht dabei wird das 257 Seelen zählende Mellikon sein. Dort setzten sich die Fusionsgegner knapp durch. Mit dem Zusammenschluss entsteht im Aargau mit 26 Quadratkilometern die flächenmäßig größte Gemeinde mit mehr als 7500 Einwohnern.