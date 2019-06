von Eva Baumgartner

Ein 34-jähriger Mann ist am frühen Sonntagabend tot in seiner Zelle im Zürcher Polizeigefängnis aufgefunden worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft bestehen keine Hinweise auf einen Suizid oder ein Drittverschulden. Bei einem Rundgang fand laut den Behörden ein Mitarbeiter den Mann leblos in der Zellen-Toilette sitzend vor. Der ausgerückte Arzt konnte nur noch den Tod des Häftlings feststellen. Der 34-Jährige saß wegen Verstoßes gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz im Gefängnis.

Beim Gassigehen im Kanton Basel-Land wird eine Granate von 1918 gefunden

Beim Spaziergang hat ein Mann am Wisenberg bei Läufelfingen, Bezirk Sissach, eine alte Granate gefunden. Laut Schweizer Medienberichten war der Mann am Samstag mit seinem Hund unterwegs, als er die Granate entdeckte und die Polizei alarmierte. Nach der großräumigen Sperrung des Geländes und der Untersuchung des Sprengkörpers durch Spezialisten der Armee wurde am Abend Entwarnung gegeben. Wie sich erwies, handelte es sich um einen Blindgänger aus dem Jahr 1918 mit einem Durchmesser von 7,5 und einer Länge von 25 Zentimetern.

Beim Gaststättenbrand im Kanton Aargau sind nun die Wirtsleute verdächtig

Im Zuge der Ermittlungen der Brandstiftung in Villmergen, Bezirk Bremgarten, bei dem ein Restaurant Raub der Flammen wurde, sind ein Mann und eine Frau verhaftet worden. Schweizer Medienberichten zufolge soll es sich um das Wirte-Ehepaar handeln. Ende Februar ist das italienische Lokal im Gewerbegebiet komplett abgebrannt. Bereits einen Tag nach dem Brand teilte die Polizei mit, dass das Spurenbild auf Brandstiftung hinweisen würde. Gegen die beiden Verhafteten wird ein Verfahren wegen Verdachts auf Brandstiftung und Betrug eröffnet.

Auf der A 3 im Kanton Aargau ist eine Fahrerin am Steuer eingeschlafen

Weil vermutlich eine 22-jährige Autofahrerin am Steuer auf der A 3 eingeschlafen ist, fuhr sie ihren Wagen zu Schrott, blieb aber dabei laut Polizeibericht völlig unverletzt. Zum Unfallhergang informiert die Kantonspolizei Aargau, dass die Frau Dienstagnacht auf der Autobahn in Richtung Basel unterwegs war, als sie bei Hornussen, Bezirk Laufenburg, plötzlich in die rechte Leitplanke prallte. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen über die gesamte Fahrbahn geschleudert und kam erst beim Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke zum Stehen.