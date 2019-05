von Eva Baumgartner

Polizei identifiziert Tote des Brandes in der Bertastraße in Zürich

Die Person, die am Dienstagmorgen beim Brand in einem Züricher Mehrfamilienhaus ums Leben gekommen ist, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um die 76-jährige Wohnungsmieterin. Auch dass Brandstiftung ausgeschlossen werden könne, gab die Stadtpolizei in ihrer Medienmitteilung bekannt. Das Feuer in der Wohnung in der Bertastraße war am frühen Morgen ausgebrochen. Die Feuerwehr musste mit Hilfe einer Leiter zu dem brennenden Zimmer vordringen. Dort wurde die tote Frau gefunden. Der Schaden beläuft sich auf 80 000 Franken.

Arbeitslose über 50 Jahre sollen sich in Deutschland bewerben

Der Kanton ermutigt Aargauer Arbeitslose, sich in Deutschland um einen Arbeitsplatz zu bewerben. Laut „Aargauer Zeitung“ werde deshalb das Amt für Wirtschaft und Arbeit knapp 150 Stellensuchende zu einen Infoanlass einladen. Dabei stehen vornehmlich Arbeitslose über 50 Jahre im Fokus, denn für sie gestalte sich die Jobsuche in der Schweiz am schwierigsten. Für sie sei es in Deutschland einfacher, eine Stelle zu finden, da deutsche Arbeitgeber offener gegenüber älteren Arbeitnehmern seien. Auch über befristete Kompensationszahlungen wird informiert.

Die Polizei in Lenzburg kontrolliert das richtige Verhalten im Wald

Um das richtige Verhalten der Waldbesucher durchzusetzen, werden in den Wäldern um Lenzburg ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, sollen vermehrt Bikerpatrouillen der Polizei unterwegs sein. Diese sollen nicht nur Verwarnungen aussprechen, sondern auch Verstöße gegen die Waldregeln zur Anzeige bringen. Vor allem Radfahrer und Reiter, die sich nicht an die Wege halten, habe man dabei im Visier. Da die Hälfte des Gemeindegebietes aus schützenswertem Wald besteht, greife man zu diesen Maßnahmen.

Drei Buspassagiere werden bei Vollbremsung in Binningen verletzt

Weil ein Busfahrer durch einen Autofahrer gezwungen war, eine Vollbremsung zu machen, kamen drei Buspassagiere zu Fall und mussten verletzt ins Spital gebracht werden. Der Unfall ereignete sich in Binningen, Bezirk Arlesheim, am Mittwochabend gegen 17 Uhr. Laut „Aargauer Zeitung“ fuhr der Linienbus in der Busspur der Binninger Hauptstraße. Dabei wurde er von einem von einem Autofahrer rechts überholt, der dann unmittelbar vor dem Bus nach links abbog. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Busfahrer die Vollbremsung vollziehen.