von Eva Baumgartner

Nachwuchs bei den Gorillas im Basler Zoo

Kurz nach der Schließung des Basler Zoos gab es am 1. September Nachwuchs bei den Gorillas. Es ist bereits das vierte Kind, das die Mutter Faddama geboren hat. Sie hält das Baby, wie bei den Gorillas üblich, ständig eng am Körper. Erst ab dem zweiten Lebensjahr werden die Kleinen „von der Leine gelassen“ und dürfen sich in der Gruppe frei bewegen. Gorilla-Kinder sind zwei Jahre lang auf die Muttermilch angewiesen und werden noch weitere zwei Jahre lang gestillt. Einen Namen erhält das Junge erst, wenn das Geschlecht festgestellt wurde.

Mann drückt Polizistin Zigarette ins Gesicht

Ein 45-jähriger Mann hat eine Züricher Verkehrspolizistin angegriffen und ihr eine brennende Zigarette ins Gesicht gedrückt. Der Mann konnte wenig später festgenommen werden. Zum Tathergang gibt die Polizei bekannt, dass die Polizeibeamtin nach einem Einsatz soeben auf ihr Motorrad steigen wollte, als sie von hinten von einem Unbekannten angesprochen und beleidigt wurde. Während sie sich dem Unbekannten zuwendete, drückte der Mann ihr eine brennende Zigarette ins Gesicht und ergriff die Flucht. Er konnte dennoch kurz darauf verhaftet werden.

Einkaufswagen stehlen wird in Spreitenbach teuer

Nachdem viele Kunden des Shoppingcenters Tivoli in Spreitenbach aus Bequemlichkeit ihre Einkäufe mit den Einkaufswagen nach Hause bringen und die Wagen irgendwo im Dorf stehen lassen, sieht sich die Gemeinde laut „Aargauer Zeitung“ gezwungen, drastische Geldbußen zu verhängen. Zukünftig sollen bis zu 200 Franken Geldbuße fällig werden, vorausgesetzt die Sünder werden erwischt. Pro Woche fehlten dem Center bislang an die 120 Einkaufswagen, die alle in der Gemeinde mühsam gesucht, eingesammelt und zurück gebracht werden müssen.

Mann bei Forstarbeiten schwer verletzt

Bei Waldarbeiten in Horgen trug ein 37-Jähriger Forstarbeiter schwerste Kopfverletzungen davon. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war der Arbeiter am Dienstagmorgen bei Horgenberg, damit beschäftigt, einen Baum zu fällen, als plötzlich eine Umlenkrolle eines Sicherungsseiles ihn am Kopf traf und schwerste Kopfverletzungen verursachte. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte musste der 37-Jährige mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen der Polizei sollen nun klären, warum die Rolle sich von dem Seil löste.