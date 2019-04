von Matthias Ebner

Im Basler Zoo kommt der Giraffenjunge Qendrim zur Welt

Der Basler Zoo hat Nachwuchs erhalten. Der am 27. März geborene Giraffenjunge Qendrim wog bei der Geburt 71 Kilo und stand bereits nach weniger als einer halben Stunde auf den Beinen, teilt der Zoo Basel mit. Besucherinnen und Besucher sind angehalten, im Haus still zu sein, um die Girafenmutter und Qendrim nicht zu stören. Über Mittag wird das Haus für das Publikum geschlossen. Kordofan-Giraffen kommen im Tschad, im nördlichen Kamerun, in der zentralafrikanischen Republik und eventuell noch im westlichen Sudan vor. In Zoos sind sie eher selten.

Die Polizei hebt drei Hanfanlagen aus

Die Kantonspolizei Zürich hat am vergangenen Montagmorgen in Unterengstringen drei Indoor-Hanfanlagen mit über 8000 Pflanzen ausgehoben. Ermittlungen der Kantonspolizisten hatten einen Verdacht auf illegalen Hanfanbau in einer Gewerbeliegenschaft ergeben. Bei der Durchsuchung des Anwesens wurde im Gebäude angebauter Hanf in verschiedenen Wachstumsstadien gefunden. Die Anlagen wie auch die Pflanzen wurden entsorgt. Die mutmaßlichen Betreiber, vier Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren, wurden verhaftet.

Neue Brücke über die Limmat geplant

Die Kantonsregierung Aargau will eine neue Autobrücke vom ehemaligen Schlachthof in Wettingen in die Nähe der Webermühle-Kreuzung in der Stadt Baden realisieren. Bis im Jahr 2040 soll die neue Autobrücke fertig gebaut sein. Gleichzeitig wird die einige hundert Meter entfernte Hochbrücke künftig für Autos gesperrt und nur noch Bussen, Fussgängern, Fahrradfahrern, und womöglich der Limmattalbahn zur Verfügung stehen, berichtet die "Aargauer Zeitung". Aber nicht alle sind glücklich: die Gemeinde Obersiggenthal wehrt sich gegen die Pläne.

Mann muss sechs Jahre hinter Gittern

Vor rund drei Jahren schoss ein Osteuropäer in der Nähe der Stadt Baden auf einen Landsmann, der in seinem Auto sass, und dann auf der Straße davon fuhr, so die "Aargauer Zeitung". Eine der drei Kugeln verursachte einen Kurzschluss im Mercedes des Beschossenen, das Auto brannte völlig aus. Das Bezirksgericht Baden verurteilte nun den Osteuropäer wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Das Schussopfer und der Angeklagte sind Cousins. Dahinter steckt eine Familiengeschichte, bei der es um ein Lokal geht.