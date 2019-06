von Eva Baumgartner

Ein Schwerverletzer bei Motorrad-Ausflug

Eine Ausflugsfahrt einer Gruppe von Harley-Davidson-Fahrer nahm ein schlimmes Ende, bei dem ein Fahrer mit schweren Beinfrakturen ins Spital geflogen werden musste. Laut Polizei war die Gruppe von Böttstein in Richtung Klein-Döttingen unterwegs. Als die Vorausfahrenden nach links abbogen, um ein Restaurant aufzusuchen, wurde dies von einem nachfolgenden Fahrer zu spät bemerkt, sodass er in die Seite des abbiegenden Vordermannes prallte und beide stürzten. Der 61-jährige Unfallverursacher kam mit Prellungen davon.

Autofahrerin kracht in Lärmschutzwand

Vermutlich aufgrund ihres Alkohol-Pegels ist eine 43-Jährige auf der Autobahn A1 am Steuer eingeschlafen und infolgedessen in eine Lärmschutzwand gekracht. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag. Die Fahrerin war auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Dabei kam sie in Höhe von Neunhof (Bezirk Baden), so die Polizei, von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Lärmschutzwand bei der Ausfahrt Neuenhof. Die Frau blieb dabei unverletzt. Es sollte sich erweisen, dass sie sich mit 1,4 Promille Alkohol ans Steuer gesetzt hatte.

US-Konzern Rockwell will 250 Stellen abbauen

Wie im vergangenen Herbst bereits angekündigt, wird der US-Konzern Rockwell die Produktion von Systemen für die Motorensteuerungen in Aarau bis Ende 2021 schließen. Wie Schweizer Medien berichten, werden am Standort Aarau 250 Stellen abgebaut. Sie werden nach Polen (Katowice), aber auch nach China und in die USA verlagert. Etwa 200 der aktuell 470 Stellen in Aarau bleiben erhalten. Nicht betroffen von der Einstellung der Fertigung seien die Entwicklungslabors von Rockwell sowie Tätigkeiten in der Verwaltung, im Verkauf und im Kundenservice.