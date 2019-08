von Eva Baumgartner

Häftling stirbt im Untersuchungsgefängnis Zürich

Im Untersuchungsgefängnis Zürich wurde am Donnerstag ein Inhaftierter tot in seiner Zelle aufgefunden. Wie das zuständige Amt für Vollzug mitteilt, wurde der 36-Jährige von einem Mitarbeiter gefunden, als er morgens die Zelle aufschloss. Wie sich erwies, ist der Mann einige Stunden zuvor gestorben. Der Inhaftierte war alleine in der Zelle untergebracht. Von einer Dritteinwirkung sei nicht auszugehen. Der Mann befand sich unter anderem wegen Verdachtes auf Drohung in Untersuchungshaft. Eine Untersuchung der Todesumstände ist eingeleitet.

Betrunkener Mann mit Sturmgewehr im Wohngebiet in Winterthur unterwegs

Eine alkoholisierter, mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann sorgte im Winterthurer Wohngebiet Blumenau für große Aufregung. Zahlreiche Meldungen über einen bewaffneten Mann, der Passanten belästigte, alarmierten die Polizei, die sofort mit mehreren Patrouillen ausrückte. Der stark alkoholisierte 29-Jährige wurde nach kurzer Flucht verhaftet. Es erwies sich, dass die Waffe nicht geladen und zudem gestohlen war. Der rechtmäßige Besitzer hatte sie als gestohlen gemeldet. Bei der Hausdurchsuchung fanden sich weiteres Diebstahlgut.

Frau überrascht Einbrecher in ihrer Wohnung in Muri

Eine böse Überraschung gab es für eine Frau in Muri am frühen Donnerstagabend, als sie ihrer Wohnung zwei Einbrechern gegenüber stand. Durch verdächtige Geräusche aufmerksam geworden, ging die Frau in ihr Wohnzimmer und traf auf die unbekannten Männer. Sie flüchtete sofort in ein anderes Zimmer, schloss sich ein und verständigte von dort eine Nachbarin, die die Polizei alarmierte. Bis zu deren Eintreffen waren die Einbrecher jedoch bereits mit einigen Hundert Franken Beute entkommen. Die eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Arbeiter in Erlenbach stirbt bei Unfall mit Radlader

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Erlenbach, Bezirk Meilen, wurde ein Arbeiter tödlich verletzt. Zum Unfallhergang informiert die Kantonspolizei, dass der 52-Jährige Mann mit einem Radlader, auf dem eine Palette Marmorplatten geladen war, eine leichte Böschung hinauf fuhr. Aus noch ungeklärten Gründe kippte die Baumaschine um, dabei zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei ermittelt.