von Eva Baumgartner

Geiselnahme in Zürich endet blutig

Die Geiselnahme in einer Züricher Wohnung am Döltschiweg am Freitag endete mit drei toten Menschen. Wie die Polizei bekannt gibt, soll ein 60-jähriger Mann zwei Frauen als Geiseln genommen haben. Trotz langwieriger Verhandlungen mit dem Interventionsteam war der Geiselnehmer nicht bereit, sich zu ergeben. Nachdem mehrere Schüsse gefallen seien, habe das Einsatzkommando die Wohnung gestürmt und dort drei schwer verletzte Personen vorgefunden, die trotz sofortiger Hilfe alle verstarben. Noch ist unklar, wer wen erschossen hat.

Polizei findet Leiche in Wohnung

In einer Wohnung in Zürich haben Polizisten am Donnerstag die Leiche eines 74-Jährigen entdeckt. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus. Nach Polizeiangaben wollten Beamte eine Todesnachricht aus dem Kanton Aargau überbringen und deshalb bei Angehörigen in Zürich vorsprechen. Dabei fanden die Beamten kurz nach 23 Uhr in der Wohnung den toten Mann vor. Die tote Person aus dem Aargau war demnach kein Opfer eines Verbrechens. Die Ermittlungen zur Klärung des Tötungsdeliktes laufen auf Hochtouren.

Polizei findet illegale Hanfplantage

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Dietlikon, Bezirk Bülach, soll ein 65-Jähriger eine große Hanfplantage mit über 12 000 Pflanzen betrieben haben. Der mutmaßliche Betreiber wurde am Dienstagmorgen festgenommen. Laut Polizei hatten Beamte mit Verdacht auf illegalen Hanfanbau am Dienstagmorgen das Anwesen durchsucht und dabei eine illegale Hanfanlage mit mehr als 12 000 Pflanzen ausgehoben. Der mutmaßliche Betreiber der Anlage wurde verhaftet und die Anlage mit samt den Pflanzen fachgerecht entsorgt.

Bankräuber erbeutet mehrere Tausend Franken

Bei einem Banküberfall in Horgen hat ein unbekannter Täter mehrere tausend Franken erbeutet. Beim Überfall wurde niemand verletzt. Wie die Polizei bekannt gibt, hatte der Mann am Mittwoch um 15.15 Uhr in einer Bankfiliale an der Zugerstrasse die Bankangestellte mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von des Geldes gefordert, um dann sofort mit der Beute zu Fuß die Flucht zu ergreifen. Die Fahndung läuft nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten, 1,75 Meter großen Mann. Er trug beim Überfall eine Kapuzenjacke und eine Tarnschildmütze.