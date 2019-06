von Eva Baumgartner

Frau bei Sturz von Frauefels in Schaffhausen schwer verletzt

Bei einer mitternächtlichen Kletteraktion am Schaffhauser Frauefels stürzte eine junge Frau ab und zog sich schwerste Verletzungen zu. Wie die Kantonspolizei bekannt gibt, wollte die Frau am Freitag kurz vor Mitternacht den obersten Teil des Frauefelses in Schaffhausen erklimmen. Dabei verlor sie aus noch unbekannten Gründen den Halt und stürzte infolgedessen rund acht Meter in die Tiefe. Sie blieb am Rheinufer mit erheblichen Verletzungen liegen. Die Schwerverletzte wurde von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gerettet.

29-Jähriger in Basel durch Schüsse verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist ein Mann in Basel durch mehrere Schüsse verletzt worden. Der Rettungsdienst hat den 29-Jährigen ins Spital gebracht. Laut Staatsanwaltschaft bestehe keine Lebensgefahr. Zum Tathergang teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass das Opfer mit einem Bekannten auf der Brombacherstraße unterwegs war, als plötzlich ein Unbekannter Schüsse auf die beiden Männer abgab. Der 29-Jährige wurde dabei getroffen, sein Bekannter konnte unverletzt fliehen. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief bislang ergebnislos.

Passanten helfen der Polizei bei der Einbrecherjagd

Dank aufmerksamer Passanten konnte die Polizei zwei Einbrecher, die in Othmarsingen, Bezirk Lenzburg, in einen Laden eingebrochen waren, festnehmen. Laut Polizei meldeten Zeugen in der Nacht auf Sonntag, dass zwei maskierte Männern in den Migrolino eingebrochen seien und die Beiden mit dem Auto flüchten würden. Dabei folgte ein Autofahrer den Tätern und gab den Standort der Polizei durch, die die Männer im Alter von 46 und 37 Jahren auf der A 3 vor dem Schinznacherfeld-Tunnel stoppen konnte. Sie hatten mehrere Stangen Zigaretten erbeutet.