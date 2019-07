von Matthias Ebner

Mann tötet Frau, zwei Kinder und dann sich selbst

Vier Personen sind am vergangenen Donnerstagabend in einer Wohnung in Affoltern am Albis tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von drei Tötungsdelikten und einem Selbstmord aus. Eine Frau meldete bei der Kantonspolizei Zürich, dass ihre Mitarbeiterin nicht zur Arbeit erschienen sei. Die Polizei fand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses vier leblose Personen vor. Aufgrund der Erkenntnisse dürfte der 53-jährige Ehemann erst seine 51-jährige Frau und die Kinder im Alter von sieben und neun Jahren und anschließend sich selbst getötet haben.

Kanton verbietet Wasserentnahme

Der Kanton Aargau hat die Wasserentnahme in verschiedenen Bächen und Kleinflüssen verboten, berichtet die Aargauer Zeitung. Wegen der Trockenheit dürfen auch Landwirte zur Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen aus mehreren Kleinflüssen im Aargau kein Wasser mehr entnehmen. Betroffen sind das Freiamt und das Fricktal. Wenn es in den nächsten zwei Wochen keinen Regen gebe, könne sich die Situation zuspitzen, sagte Sabin Nater von BVU-Sektion Gewässernutzung des Kantons. Weitere Wasserentnahme-Verbote könnten folgten.

Lieferwagenbrand sorgt für Verkehrschaos

Ein 54-jähriger Chauffeur fuhr am vergangenen Donnerstagnachmittag mit seinem Lieferwagen auf der Autobahn A1 in Richtung Bern. Auf Höhe von Oberentfelden geriet sein Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Brand und die Löschmaßnahmen kam es im Feierabendverkehr zu einem Verkehrschaos. Die Autobahn musste in Richtung Bern gesperrt werden. Kurz vor 20 Uhr konnte der Verkehr wieder normal laufen. Der Schaden beträgt rund 18 000 Franken.

80-jähriger Fahrer kollidiert mit Lastwagen

Nach einem Wendemanöver verfehlte ein Autofahrer am gestrigen Donnerstag das Bremspedal. Ungewollt rollte das Auto vorwärts und stieß dabei mit einem Lastwagen zusammen. Vor Ort stellte die Kantonspolizei fest, dass der 80-Jährige nach einem Wendemanöver das Bremspedal nicht getreten hatte und auf die Straße gerollt war. Dabei wurde er durch einen entgegenkommenden Lastwagen, dessen Fahrer sich korrekt verhielt, erfasst und weggeschleudert. Das Auto kam in einem angrenzenden Garten schließlich zum Stillstand.