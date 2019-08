von Eva Baumgartner

Beim Versuch, ihren Wagen einzuparken, hat eine 75-jährige Frau eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Laut Polizei wollte die Fahrerin am Montag auf der Bachstraße in Schaffhausen auf einem freien Parkplatz in Höhe des Alterszentrums Kirchhofplatz einparken. Dabei beschleunigte die Fahrerin plötzlich, fuhr gegen ein geparktes Auto, das auf einen anderen Wagen geschoben wurde. Dann prallte sie gegen einen Baum, von dort krachte der Wagen in eine Hausmauer. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass die 75-Jährige sich in einem fahruntüchtigen Zustand befand.

Im Kanton Basel wurde ein Raubüberfall in einem S-Bahn-Zug aufgeklärt

Der versuchte Raub in einem Regionalzug der S-Bahnlinie Basel – Laufen ist aufgeklärt. Der 23-jährige mutmaßliche Täter wurde dank einer Übereinstimmung bei der DNA-Analyse ermittelt. Der Täter soll bereits wegen anderer Delikte vorbestraft sein, dies teilte die Kantonspolizei Basel mit. Der Mann hatte am 11. August in dem Regionalzug einen 66-jährigen Fahrgast angegriffen und versucht, seinem Opfer den Rucksack zu entreißen. Andere Fahrgäste kamen dem 66-Jährigen zu Hilfe, sodass der Angreifer von seinem Opfer abließ und die Flucht ergriff.

Die Gesamtkriminalität in Basel nimmt ab, allerdings steigen die Zahlen bei manchen Deliktsarten

Die Staatsanwaltschaft Basel stellt bei der Kriminalitätsentwicklung des ersten Halbjahres 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Abnahme der Gesamtkriminalität um zwei Prozent fest. Bei Taschendiebstahl (plus 30 Prozent), Betrug (plus 20 Prozent), Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte (plus fünf Prozent) gibt es eine Zunahme. Bei Raub (minus 40 Prozent), Einbruch- und Einschleichdiebstahl (minus 30 Prozent), bei vorsätzlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung (minus 15 Prozent) ist eine Abnahme zu verzeichnen.

Derim Kanton Aargau eingesetzte Robotervogel hat zwei Drittel der Krähen vertrieben – zumindest vorerst

Der Versuch, den Robotervogel Robird im krähengeplagten Wohnquartier Lieb­rütti der Gemeinde Kaiseraugst einzusetzen, ist von Erfolg gekrönt: Zwei Drittel der Krähen wurden durch den „Robird“ vertrieben. Ob die Verbrämungsaktion allerdings eine nachhaltige Wirkung hat, bleibt abzuwarten. Der Robotervogel war in rund drei Wochen insgesamt 83-mal für wenige Minuten in der Luft, mehr Einsätze waren aufgrund der Wetterlage nicht möglich. In wenigen Wochen soll die Situation vor Ort in Sachen Krähen noch einmal analysiert werden.