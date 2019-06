von Eva Baumgartner

Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die in Bad Zurzach in der Nacht auf Samstag eine junge Frau angegriffen und verletzt haben. Aufgrund des Notrufes über eine verletzte 22-Jährige rückte die Patrouille aus. Vor Ort zeigte sich laut Polizeibericht, dass das Opfer Alkohol getrunken hatte, verletzt war und sich nicht mehr verständlich machen konnte. Wie sich herausstellte, wurde die Frau nach einem Barbesuch in der Nähe einer Baustelle angegriffen. Sie selbst kann sich aber nicht mehr an Einzelheiten erinnern. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus.

Im Kanton Aargau stehlen Diebe sechs schwarze Lämmer von der Weide

Sechs Lämmer eines Hobbyzüchters sind am Wochenende von der Weide zwischen Hottwil und Mandach, Bezirk Brugg, gestohlen worden. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, hat der Züchter beim morgendlichen Kontrollgang bemerkt, dass in der Herde mit rund 50 Tieren mehrere schwarze Lämmer fehlten. Sie waren zwischen drei und sechs Monate alt und brachten um die 20 Kilogramm auf die Waage. Reifenspuren im Gras wiesen auf professionelle Diebe hin. Auf Facebook hat der Züchter eine Belohnung von 2000 Franken für Hinweise ausgesetzt.

Ein deutscher Arzt wird im Kanton Aargau zu einer Haftstrafe verurteilt

Das Bezirksgericht Bremgarten hat einen in Berikon (Bezirk Bremgarten) praktizierenden deutschen Arzt wegen Urkundenfälschung, Betrug und ärztlicher Tätigkeit ohne Bewilligung schuldig gesprochen. Das Urteil lautet auf drei Jahre Haft, dazu kommt eine Geldstrafe von 57 600 Franken, eine Buße von 10 000 Franken und ein fünfjähriger Landesverweis. Laut „Aargauer Zeitung“ listet das Urteil unter anderem folgende Delikte auf: mehrfache Tätigkeit als Arzt ohne Bewilligung, mehrfache Urkundenfälschung, mehrfacher Betrug und anderes mehr.

Eine Hitzewelle rollt durch den Kanton Aargau

Während die Thermometer im Aargau am Montag im Durchschnitt etwas über 30 Grad Celsius (°C) anzeigten, werden am Mittwoch und Donnerstag Temperaturen von bis zu 37 °C erwartet. Vor allem in den tiefen Lagen im Kanton, am Rhein entlang, so berichtet die „Aargauer Zeitung“, werden am Mittwoch und Donnerstag Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius erwartet. Dort seien sogar lokal 38 Grad Celsius möglich. Laut Bundesamt für Meteorologie sei eine solche Hitzewelle Ende Juni außergewöhnlich, letztmals gab es eine solche Hitze im Sommer 2003.