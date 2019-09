von Eva Baumgartner

Vor zwei Jahren hat eine junge Frau in der Kapelle Full-Reuenthal ein Feuer gelegt, auch hatte sie einen Polizisten gebissen und sich zahlreicher anderer Delikte schuldig gemacht. Nun stand sie für acht Verbrechen und Vergehen vor dem Bezirksgericht Bad Zurzach, das die 23-Jährige, damals drogensüchtig, zu zwölf Monaten Haft und 200 Franken Geldstrafe, beides zur Bewährung auf drei Jahre, verurteilte sowie zu einer Strafe von 600 Franken. Das Gericht berücksichtigte die schwierigen Lebensumstände der Frau sowie ihre psychische Angeschlagenheit.

Tatverdächtige nach Leichenfund im Kanton Zürich in Untersuchungshaft

Nachdem vergangene Woche eine Frau tot in ihrer Wohnung in der Züricher Frohburgstraße gefunden wurde und die Polizei aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt ausging, ist die mutmaßliche Täterin verhaftet worden. Es handelt sich laut Polizeibericht um eine 36-jährige Frau aus dem Kanton Zürich. Sie wurde am Samstag an ihrem Wohnort von der Polizei festgenommen und aufgrund des dringenden Tatverdachtes in Untersuchungshaft genommen. Das Motiv sowie die Hintergründe der Tat werden noch ermittelt.

Im Kanton Schaffhausen wurde mitten am Nachmittag in ein Haus eingebrochen und Schmuck gestohlen

Tagsüber ist in Neuhausen am Rheinfall in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen worden. Dabei erbeuteten die Täter Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Franken. Laut Angaben der Kantonspolizei schlichen die Einbrecher am Dienstagnachmittag zwischen 13 und 18 Uhr unbemerkt in das Mehrfamilienhaus in der Langenriedstraße und brachen mit einem Werkzeug die Wohnungstür auf. Der oder die Täter sind unerkannt mit der Beute entkommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dieser Tat beziehungsweise zu den Tätern.

Kanton Aargau vergibt Preis für soziales Engagement an Badenerin

Der mit 20 000 Franken dotierte Frauenpreis des Aargauischen Katholischen Frauenbundes geht dieses Jahr an Daniela Fleischmann. Wie die „Aargauer Zeitung“ berichtet, erhält die Badenerin den Preis für ihr Lebenswerk. Daniela Fleischmann ist Geschäftsführerin des Christlichen Sozialwerks „Hope“ und Mitbegründerin der neuen Notschlafstelle in Baden, die zwölf Schlafplätze für Mittellose bereithält. Mit dem Frauenpreis werden Institutionen oder Einzelpersonen ausgezeichnet, die sich für das Wohl von Frauen und Kindern einsetzen.