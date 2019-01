von Eva Baumgartner

Drohne der Post stürzt mit Blutprobe in den Zürichsee

Eine Drohne der Post, die eine Blutprobe transportierte, ist am Freitag beim Überqueren des Zürichsees abgestürzt. Laut Polizei war die Drohne mit einer Blutprobe im Rahmen einer Testphase von der Züricher Klinik „Im Park“ ins Zentrallabor an der Forchstrasse unterwegs und musste dabei den See überfliegen. Trotz der bekannten Absturzkoordinaten, so die Polizei, konnte die Drohne nicht gefunden werden. Demnach bleiben alle Drohnen der Post, die für das Spital in Lugano und die Uniklinik Zürich unterwegs sind, bis zur Ursachenklärung am Boden.

Neun Verletzte bei Unfall auf der A 1 bei Mägenwil

Bei einem Unfall auf der A 1 bei Mägenwil, Bezirk Baden, wurden neun Menschen verletzt. Wie die Polizei informiert, war der Unfallverursacher ohne Führerschein und viel zu schnell unterwegs. Demnach hatte der 34-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über seinen Wagen, in dem fünf weitere Person saßen, verloren. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem korrekt fahrenden und voll besetzten Auto. Neun Verletzte mussten in die umliegenden Spitäler gebracht werden. Die A 1 in Richtung Bern war für eine Stunde gesperrt.

Falschfahrerin provoziert Kollision auf der Autobahn 1

Vermutlich mit Selbstmordabsichten fuhr eine 42-jährige Autofahrerin auf der A 1 bei Wettingen, Bezirk Baden, auf die falsche Fahrspur. Wie die Polizei bekannt gibt, gingen in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Meldungen über einen Falschfahrer ein. Demnach fuhr die Frau im dichten Samstagabendverkehr mehrere Kilometer auf der falschen Spur in Richtung Bern. In Höhe von Birrfeld kam es dann zu einer seitlichen Kollision. Die Unfallverursacherin wurde dabei schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden.

Sattelzug und Fahrer verstoßen gegen Auflagen

Bei einer Kontrolle im Schwerverkehrskontrollzentrum in Schaffhausen wurde ein Sattelzug von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei waren bei dem Fahrzeug alle sechs Achsaufnahmen eingerissen, drei Reifen massiv beschädigt und zu alledem war die tonnenschwere Ladung gänzlich ungesichert. Auch die höchstzulässige Fahrzeughöhe von vier Metern war deutlich überschritten. Darüber hinaus wurde eine massive Ruhezeitunterschreitung festgestellt. Der 35-jährige Fahrer war 24 Stunden unterwegs, bei einer Ruhezeit von zwei Stunden.