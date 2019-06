von Eva Baumgartner

Bei Rebarbeiten in den Weinbergen von Hemishofen ist am späten Freitagabend eine Frau von einem Traktor überfahren worden und wurde dadurch schwer verletzt. Die 70-jährige Winzerin war, so teilt die Polizei mit, damit beschäftigt die Frostruten von den Rebstöcken zu schneiden. Dabei wurde sie von dem 30-jährigen Traktorfahrer, der im gleichen Weinberg arbeitete, übersehen und wurde von dessen Traktor teilweise überrollt. Aufgrund des steilen Geländes gestaltete sich die Rettung der schwer verletzten Frau äußerst schwierig, schreibt die Polizei.

Die Opfer der Geiselnahme in Zürich wurden identifiziert

Die drei Personen, die am Freitag bei der Geiselnahme in Zürich ums Leben kamen, sind identifiziert. Der 60-Jährige ist Schweizer. Die Frauen, die er mutmaßlich erschossen hat, sind eine 38-Jährige aus der Tschechischen Republik und eine 34-jährige Schweizerin. Laut Polizei waren alle im Kanton Zürich wohnhaft. Den Berichten von Schweizer Medien zufolge, soll es sich um ein Beziehungsdelikt handeln. Demnach hätte der 60-jährige mutmaßliche Täter die Trennung von seiner Freundin, die ihn kurz zuvor verlassen hatte, nicht verkraften können.

Im Kanton Schaffhausen haben Hausbewohner durch das Feuer in einem Kachelofen Rauchgasvergiftungen erlitten

Mehrere Bewohner eines Hauses in Trasadingen haben am Samstagmorgen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Laut Polizeiangaben löste die Meldung, dass mehrere Hausbewohner an Schwindel und starken Kopfschmerzen litten, den Einsatz der Feuerwehr aus. Alle Bewohner des Hauses wurden demnach umgehend aus dem Wohnhaus gerettet, durch die Rettungssanitäter vor Ort betreut und zur Kontrolluntersuchung ins Spital gebracht. Wie sich zeigen sollte, führte ein Feuer in einem Kachelofen zu erhöhten Kohlenmonoxid-Werten, was die Bewohner verletzte.

Fußballfans, die bei einem Spiel verletztende und verhetzende Plakate hochgehalten haben, wurden verhaftet

Nach den Vorfällen beim Fußballspiel Winterthur-Schaffhausen, bei dem Zuschauer Transparente mit frauenfeindlichen und zu Gewalt aufrufenden Parolen präsentierten, hat die Kantonspolizei Zürich die Ermittlungen von der Stadtpolizei Winterthur übernommen. Laut Polizeiangaben wurden am Freitag drei mutmaßliche Täter an ihren Wohnorten im Kanton Thurgau und Schaffhausen verhaftet und deren Wohnhäuser durchsucht. Es handelt sich laut Polizei um drei Männer im Alter zwischen 25 und 37 Jahren, sie zählen zur Fanszene des FC Schaffhausen.