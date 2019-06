von Eva Baumgartner

Eine 66-jährige Frau, die am Mittwoch mit ihrem E-Bike in Mumpf, Bezirk Rheinfelden, zu Fall gekommen ist, ist im Spital an ihren Verletzungen gestorben. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei die Radfahrerin aus der Region vermutlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt, dabei zog sie sich, obwohl sie einen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und musste mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden. Dort starb sie tags darauf. Die Staatsanwaltschaft hat bereits am Mittwoch eine Untersuchung eröffnet, die Unfallursache wird noch ermittelt.

Ein Rheinschwimmer ist in Basel untergegangen und bleibt vermisst

Am frühen Mittwochabend musste die Basler Berufsfeuerwehr eine Wasserrettung erfolglos beenden. Nach einer Meldung des Basler Sicherheitsdepartements war ein Mann bei der Dreirosenbrücke in den Rhein gegangen und sofort unter Wasser geraten. Dies habe ein 63-jähriger Passant beobachtet und sei sofort hinterher gesprungen, konnte jedoch nichts mehr ausrichten. Die Feuerwehr suchte erfolglos eine Stunde lang nach dem Vermissten. Da der Rhein derzeit viel Wasser führt, warnt die Polizei alle Schwimmer dringend vor den Gefahren.

Kind schließt sich in Schaffhausen beim Spielen im Auto ein

Die Polizei musste ein Kleinkind in Schaffhausen, das sich beim Spielen mit dem Autoschlüssel eingeschlossen hatte, aus dem Wagen retten. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall bereits vergangene Woche. Die Mutter meldete das Missgeschick über den Notruf, da sie ihr Kind aus dem geparkten Auto nicht selbst befreien konnte. Aufgrund der sommerlichen Hitze und einer gesundheitlichen Gefährdung schlugen die Polizisten eine Seitenscheibe ein. Das Kind konnte unverletzt aus dem Auto geborgen und der Ambulanz übergeben werden.

Die Gemeindeschreiberin von Habsburg hat eine Schlange unter ihrem Schreibtisch gefunden

Ein unter dem Schreibtisch liegendes Kabel in der Gemeindekanzlei in Habsburg, Bezirk Brugg, hat sich als eine Schlange erwiesen. Laut „Aargauer Zeitung“ entdeckte die Gemeindeschreiberin das „Kabel“ und staunte, als es sich bewegte. Trotzdem behielt sie die Nerven und kontaktierte den Notruf. Es zeigte sich, dass es sich um eine harmlose Ringelnatter handelte, die sogleich wieder in die Natur entlassen wurde. Es wird vermutet, dass die Angestellte in ihrer Tasche, in der sich zuvor Pflanzen befunden hatten, die Schlange eingeschleppt hat.