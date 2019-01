von Eva Baumgartner

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Adlikon bei Regensdorf, Bezirk Dielsdorf, ist eine 43-jährige Frau ums Leben gekommen. Der schwere Unfall, so informiert die Polizei, ereignete sich auf der Buchserstraße gegen 13.15 Uhr, als die Autofahrerin in einer leichten Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen krachte. Die Rettungskräfte konnten trotz Reanimation das Leben der Frau nicht retten, sie starb noch an der Unfallstelle. Der 22-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Im Kanton Zürich hat ein Schwan den Verkehr auf der Autobahn zum Erliegen gebracht

Ein Schwan hat auf der Autobahn A 1 bei Spreitenbach für einen Verkehrsstau gesorgt. Der Vogel hatte sich am Donnerstagmorgen auf die Autobahn verirrt, zuerst befand er sich auf der Spur in Richtung Zürich und wechselte später in Fahrtrichtung Bern. Wie die Polizei berichtet, kam dadurch der Verkehr komplett zum Erliegen. Einem Lastwagenfahrer gelang es schließlich, den Schwan mit seiner Jacke einzufangen und brachte ihn zur Raststätte Würenlos. Dort wartete bereits ein Jagdaufseher, der den unverletzten Vogel dann in der Limmat aussetzte.