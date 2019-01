von eva baumgartner

Unbekannter überfällt Coop-Filiale und fesselt Angestellte

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend die Coop-Filiale in Zürich-Oerlikon überfallen. Der Mann bedrohte das Personal mit einer Waffe und erbeutete mehrere tausend Franken. Wie die Kantonspolizei informiert, betrat der Mann den Supermarkt an der Schwamendingenstraße gegen 20 Uhr. Mit vorgehaltener Waffe bedrohte er das Personal und zwang einen Angestellten den Tresor zu öffnen. Anschließend fesselte der Räuber die Angestellten und flüchtete mit mehreren Tausend Franken. Die Opfer konnten sich selbst befreien und alarmierten die Polizei.

Polizei verhaftet Diebesduo nach Autopanne

Dem reinen Zufall ist es zu verdanken, dass die Polizei einem Diebesduo auf die Schliche kam, denn die beiden mutmaßlichen Diebe hatten auf der Autobahn A3 bei Rheinfelden eine Autopanne. Laut Polizei wollte die Patrouille vor Ort das Pannenfahrzeug möglichst schnell aus der Gefahrenzone schleppen, dabei öffneten die Polizisten den Kofferraum und entdeckten zahlreiche Parfüms und Taschenmesser, alles in Originalverpackungen. Wie sich erweisen sollte, handelte es sich um Diebesgut. Die beiden 41 und 52 Jahre alten Männer wurden verhaftet.

Ein farbenfrohes Paar zieht im Zoo alle Blicke auf sich

Zur Zeit können Besucher des Basler Zoos ein Eisvogel-Paar beobachten, das sich auf dem Zoogelände eingefunden hat. Die seltenen, bunten Vögel, von denen es in der Schweiz nach Schätzungen nur noch 400 bis 500 Paare gibt und die zu den gefährdeten Tierarten zählen, halten sich in der Nähe des Vivariums und der Zoo-Gewässer auf. Besucher, die das Eisvogel-Paar beobachten möchten, so die Zoo-Leitung, sollen den vielen Fotografen folgen, die Jagd auf das Eisvogel-Paar machen. Der Zoo hofft nun, dass die Vögel die Bruthöhle annehmen.

Freisprechanlage lenkt jungen Autofahrer ab

Weil ein Autofahrer mit der Freisprechanlage beschäftigt war, krachte er auf eine Straßenlampe und fuhr sein Auto zu Schrott. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am frühen Freitagmorgen auf der Hauptstraße in Villnachern, Bezirk Brugg, als der 23-Jährige mit Führerschein auf Probe, derart von der Freisprechanlage abgelenkt war, dass er von der Straße abkam und auf die Straßenlampe prallte. Der Fahrer kam unverletzt davon. Allein der Schaden an der Straßenlampe wird auf 15 000 Franken geschätzt. Der Führerschein wurde eingezogen.