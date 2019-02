von Eva Baumgartner

Tatortreinigerin Aarau findet bei der Arbeit 29 500 Franken

Ein Tatortreiniger hat bei einer Wohnungsräumung in Aarau 29 500 Franken gefunden. Auf das Geld stieß der Mann in einer Wohnung, in der eine 83-jährige Frau eines natürlichen Todes gestorben war. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, sei die Kassette unter einem Stapel Bücher zum Vorschein gekommen: Der ehrliche Finder öffnete sie jedoch erst im Beisein des Hausverwalters. In der Kassette waren zahlreiche mit Geld gefüllte Umschläge. Die Devise des Finders laute: „Eine Wohnung wird nie mit mehr Geld verlassen, als man vorher bei sich trug.“

100.000 Franken Schaden bei Brand auf einer Reitanlage in Wädenswil

Beim Brand einer Holzbaracke auf einer Reitanlage in Wädenswil, Bezirk Horgen, ist in der Nacht auf Montag ein Sachschaden von mehr als 100 000 Franken entstanden. Wie die Polizei informiert, wurde der Brand von Autofahrern gemeldet, die von einem brennenden Gebäude neben der A 3 berichteten. Die Feuerwehr konnte die bereits in Vollbrand stehende Holzscheune nicht mehr retten, sondern nur noch verhindern, das andere Gebäude in Brand gerieten. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen oder Tiere auf der Anlage.

36-jähriger Autofahrer kommt bei Hüntwangen ums Leben

Bei Hüntwangen (Bezirk Bülach) ist am Samstagabend ein 36-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war unterwegs auf der Bergstraße, als er plötzlich ohne ersichtlichen Grund an den linken Straßenrand geriet und dort leicht mit einem angrenzenden Wiesenbord kollidierte. Laut Angaben der Polizei fanden die Rettungskräfte den Mann bewusstlos im Auto vor. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der 36-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Polizei vermutet ein medizinisches Problem des Fahrers, die genaue Unfallursache wird noch abgeklärt.