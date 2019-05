von Eva Baumgartner

Ein gebärendes Reh wird im Untersiggenthal vermutlich von einem Hund attackiert

Einen grausigen Fund machte ein Gartenbesitzer in Untersiggenthal, Bezirk Baden. Der Mann fand in seinem Garten ein totes, stark angefressenes Reh, neben dem ein totes Rehkitz lag, berichtet die „Aargauer Zeitung“. Der Jagdpächter vermutet, dass das Reh beim Gebären von einem frei laufenden Hund überrascht und attackiert wurde. Bei dem Angriff ist auch das noch ungeborene zweite Rehkitz gestorben. Die Jagdgesellschaft appelliert deshalb, die bis 31. Juli geltende Leinenpflicht während der Setz- und Aufzuchtzeit zu beachten.

Zirkusfestival in Aarau bis 9. Juni

Dass Zirkus auch gut ohne Zelt auskommen kann, zeigt das siebte Zirkusfestival „cirqu“ in Aarau, das am heutigen Freitag startet und bis zum 9. Juni dauert. Das Festival für zeitgenössische Zirkuskunst kombiniert Zirkus mit Theater und Performance-Kunst, die laut „Aargauer Zeitung“, keine Manege, keine Dompteur-Nummern oder Zirkusmusik braucht. Die Zirkuskompanien kommen aus Belgien, Frankreich und aus der Schweiz. Sie gastieren an verschiedenen Plätzen in der Stadt, so in der alten Reithalle, im Kasinopark oder auch am Bahnhofsplatz.

Polizei in Wald verhaftet fünf Männer bei der Übergabe von Drogen

Bei der Überwachung des Bahnhofsareal in Wald, Bezirk Hinwil, erwischte die Polizei drei mutmaßliche Drogenhändler sowie zwei ihrer Abnehmer auf frischer Tat. Wie die Polizei bekannt gibt, führte der Verdacht des Drogenhandels am Bahnhof zu einer Polizeiüberwachung, in deren Rahmen die Beamten zwei Drogenübergaben beobachteten. Aufgrund dessen wurden drei Drogenhändler und deren Abnehmer verhaftet. Es konnten 300 Gramm Marihuana und 500 Gramm Amphetamine sichergestellt werden. Die Festgenommenen sind zwischen 24 und 49 Jahre alt.

Mann überfällt in Wettingen eine Tankstelle und kann flüchten

Ein vermummter Mann hat am Mittwochnachmittag den Tankstellenshop in Wettingen, Bezirk Baden, überfallen und konnte unerkannt entkommen. Wie die Polizei bekannt gibt, betrat der Räuber gegen 17.10 Uhr den Migrolino-Tankstellenshop beim Bahnhof Wettingen. Demnach war der Mann mit einem Messer bewaffnet und mit einem orangefarbenen Tuch vermummt. Zum Zeitpunkt der Tat waren auch Kunden im Shop anwesend. Der Täter verschwand mit seiner Beute, deren Höhe noch nicht bekannt ist. Die intensive Fahndung blieb bislang erfolglos.