von Eva Baumgartner

Ein Jogger, der zwischen Seengen und Egliswil im Bezirk Lenzburg unterwegs war, wurde von einem Milan angegriffen. Nach einem Bericht der „Aargauer Zeitung“ trug der Mann durch die Vogelattacke eine blutende Kopfwunde davon. Demnach konnte der gehörlose Mann den Milan erst durch Steinwürfe vertreiben. Pro Jahr würden rund ein Dutzend Attacken von Greifvögeln registriert, meist seien es Angriffe durch Mäusebussarde, weniger durch Milane, sagte ein Vogelexperte. Die Vögel seien jedoch nicht aggressiv, sondern wollten nur ihre Jungen beschützen.

Im Kanton Zürich sind vier Senioren bei einem Brand verletzt worden

Beim Brand in einer Seniorenwohnanlage in Wetzikon, Bezirk Hinwil, sind am Mittwochabend vier Bewohner leicht verletzt worden. Die Rentner im Alter von 78 bis 89 Jahren erlitten Rauchvergiftungen und wurden ins Spital gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 000 Franken. Ein Hausbewohner meldete kurz nach 18.15 Uhr den Brand, der im dritten Stock des Mehrfamilienhauses ausgebrochen war, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Brandursache war, so wird vermutet, ein technischer Defekt an einem Elektrogerät.

Ein Labradormischlingswelpe ist im Kanton Zürich ausgesetzt worden

Die Kantonspolizei Zürich sucht Personen, die Angaben über einen ausgesetzten Hundewelpen machen können. Demnach wurde der circa sechs Wochen alte beige Labradormischling am Dienstag nach Ostern in einer Schachtel von der Fahrerin des Tierrettungsdienstes an der Bergstraße in Regensdorf, Bezirk Dielsdorf, gefunden. Die Frau war unterwegs, um eine Entenfamilie zu retten, als sie bei der Rückkehr zu ihrem Transportbus einen Karton vorfand, in dem sich der Welpe befand. Sie brachte den kleinen Hund ins Tierheim und erstattete Anzeige.

Im Basler Zoo gehen Kinder mit jungen Minischweinen spazieren

Seit Ende März sorgt der Tiernachwuchs für Betrieb im Kinderzoo Basel. Neben den acht Mini-Schweinen sorgen die jungen Zwergziegen und frisch geschlüpfte Seidenhühner für Umtrieb. Besonders spannend ist der tägliche Wechsel der Schweinefamilie vom Stall ins Außengehege. Der Spaziergang mit den „Minipigs“ unter der Aufsicht von Kindern und Tierpflegern will geübt sein, denn die quiekende Schar zusammenzuhalten ist schwierig. Jedes Kind ab acht Jahren kann mitmachen. Freiwillig mitarbeitende Kinder leisteten bislang 4100 Einsätze im Zoo.