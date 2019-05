von Eva Baumgartner

In der Züricher Löwenstraße ist es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Mann von einer Tram erfasst wurde und mit Kopfverletzungen ins Spital transportiert werden musste. Zum Unfallhergang erklärt die Polizei, dass das 29-jährige Opfer die Löwenstraße auf Höhe der Schweizergasse auf dem Fußgängerüberweg überquerte, als er von der Tram erfasst und verletzt wurde. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar und wird durch Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich untersucht.

In einem Restaurant in Zürich gab es eine Messerstecherei

Bei einer Auseinandersetzung in einem Züricher Restaurant ist ein 42-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben kam es am Mittwochnachmittag zu einem Streit zwischen mehreren Gästen des Lokals an der Schaffhauserstraße, in dessen Verlauf das Opfer schwere Stichverletzungen am Oberkörper davontrug. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Hintergründe und der Tat­hergang sind unklar und werden von der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich für schwere Gewaltkriminalität und der Polizei ermittelt.

Eine Hundezüchterin im Kanton Aargau muss zwei Tiere abgeben, weil sie schon häufig Menschen und andere Hunde gebissen haben

Das Veterinäramt hat zwei Hunde einer Hundezüchterin in Leutwil, Bezirk Kulm, beschlagnahmt. Die Hunde hatten des Öfteren Menschen und andere Hunde gebissen. Hintergrund der drastischen Maßnahme ist, dass die Züchterin in den vergangenen Jahren aufgrund der zahlreichen Bissattacken ihrer Hunde mehrfach verwarnt und verurteilt wurde. Erst jüngst wurde eine Tierpflegerin, die bei der Hundezüchterin zur Probe arbeitete, von einem Hund gebissen. Und Ende vergangenen Jahres wurde ein Chihuahua durch eine Bissattacke schwer verletzt.

Im Kanton Aargau gab es einen Transport von hochradioaktivem Abfall ins Zwischenlager

Aus dem Atomkraftwerk Leibstadt ist ein Transport- und Lagerbehälter mit 69 ausgedienten, hochradioaktiven Brennelementen ins wenige Kilometer entfernte Zwischenlager Würenlingen überführt worden. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, sind der Transport und die Einlagerung planmäßig verlaufen. Nach Ankunft des Behälters im Zwischenlager fanden umfangreiche Kontrollen statt. Diese Prüfungen dauerten eine Woche. Im Anschluss wurde der kontrollierte und von den Behörden freigegebene Behälter in die Behälterlagerhalle gebracht.