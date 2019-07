von Eva Baumgartner

Mit einer groß angelegten Rettungsaktion sucht die Polizei nach einem 74-jährigen Schwimmer im Hallwilersee, Bezirk Kulm. Der Mann war mit seiner Ehefrau am Mittwochabend zum Schwimmem im See. Dabei schwamm die Frau, so die Polizeiangaben, ihrem Mann voraus. Nur wenige Minuten später war ihr Mann verschwunden. Die sofort ausgelöste Suchaktion mithilfe von Booten der Seerettung, der Feuerwehr und einem Helikopter dauerte bis spät in die Nacht hinein. Sie wurde am frühen Donnerstagmorgen fortgesetzt, blieb bislang aber erfolglos.

Ein Lastwagen-Beifahrer liegt schwer verletzt auf der Autobahn 1

Mitten auf der Fahrbahn der A 1 bei Brüttisellen, Bezirk Uster, ist in der Nacht auf Donnerstag ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Der Kantonspolizei Zürich zufolge handelt es sich um den Beifahrer eines polnischen Lastwagenfahrers. Die Ermittlungen ergaben, dass der Lastwagen aufgrund der späten Stunde auf dem Rastplatz anhielt. Der Fahrer selbst konnte jedoch nicht erklären, wie sein 38-jähriger Beifahrer schwer verletzt auf die Fahrbahn geraten konnte. Da die Unfallursache noch ungeklärt ist, bittet die Polizei um Hinweise.

Mehrere Hunderttausend Franken Schaden hat der Brand in einem Recycling-Betrieb verursacht

Bei einem Großbrand in einem Recycling-Betrieb in Hinwil ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden. Infolge des Feuers mussten in der Nacht auf Donnerstag umliegende Häuser evakuiert werden, darunter eine Truppenunterkunft der Armee. Da sich der Recycling-Betrieb direkt an der Bahnlinie Hinwil-Wetzikon befindet, konnte der Brand auch mithilfe eines Löschzuges der SBB bekämpft werden, gibt die Polizei bekannt. Im Einsatz waren vier Korps der Feuerwehr, denen es in der Nacht gelang, den Brand zu löschen.

Eine Flüssigkeit in Fässern reizt die Atemwege von Mitarbeitern eines Recycling-Unternehmens in Kaiseraugst

Ein Umwelt-Vorfall in einem Recycling-Unternehmen in Kaiseraugst hat am Mittwochmorgen Alarm bei Polizei und Rettungsdiensten ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei trat beim Kippen eines Containers aus Fässern eine Flüssigkeit aus. Gleich danach stellten der Lastwagenfahrer und ein Angestellter eine Reizung der Atemwege fest. Aufgrund der ersten eingeleiteten Ermittlungen waren vermutlich die Fässer nicht gereinigt worden, bevor sie zur Entsorgung angeliefert wurden. Die beiden Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt.