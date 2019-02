von eva baumgartner

Mann überfällt Mitarbeiterin eines Dorfladens und erbeutet mehrere Tausend Franken

Eine Angestellte einer Volg-Filiale, die die Tageseinnahmen zur Bank bringen wollte, wurde in Merenschwand (Bezirk Muri) am späten Mittwochnachmittag von einem unbekannten Täter überfallen. Laut Angaben der Kantonspolizei Aargau griff der Unbekannte die 47-jährige Frau von hinten an. Dabei entriss er ihr eine Mappe mit Bargeld und versetzte ihr einen Schlag gegen den Kopf. Danach flüchtete er zu Fuß. Er erbeutete einen Betrag von einigen Tausend Franken. Die sofort eingeleitete und großangelegte Fahndung verlief bislang erfolglos.

Großer Schaden nach einem Brand in einer Schreinerei

Bei einem Großbrand in einer Schreinerei ist am Mittwoch in Rüschlikon, Bezirk Horgen, ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden. Nach Angaben der Polizei stand das Dach der Firma beim Eintreffen de Löschkräfte bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden, allerdings mussten die Bewohner in der Nachbarschaft aufgrund der starken Rauchentwicklung die Fenster geschlossen halten. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte in die Hunderttausende gehen.

Drogenspürhund hat in seiner Wohnung Kokain und Cannabis gefunden

Die Stadtpolizei Winterthur überführte dank einer Hausdurchsuchung einen mutmaßlichen Drogenhändler. Bei dem Mann wurden über 150 Gramm Kokain und rund 1,5 Kilogramm Cannabis sichergestellt werden. Seit Monaten schon, so die Polizei, hatten die Ermittler den 51-Jährigen im Visier. Er stand im dringenden Verdacht im Stadtgebiet von Winterthur mit Drogen gehandelt zu haben. Bei einer schließlich durchgeführten Hausdurchsuchung mit einem Drogenspürhund wurden die in der Wohnung versteckten Drogen gefunden und der Mann verhaftet.

Chefarzt der Aargauer Psychiatrie: "Jeder zweite Schweizer hat einmal Suizidgedanken"

Nachdem eine 34-jährige Autofahrerin in Kaisten, Bezirk Laufenburg, in Suizidabsicht einen schweren Unfall verursachte und dabei andere Menschenleben in Gefahr brachte, beschäftigen sich die Schweizer Medien mit diesem Thema. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, habe der Chefarzt der Psychiatrischen Dienste Aargau erklärt, dass diese verzweifelten Menschen, keinen Ausweg mehr erkennen. Demnach hätte jeder zweite Schweizer im Laufe seines Lebens einmal Selbstmordgedanken. Erfolgreiche Abhilfe böte eine rechtzeitige Krisenintervention.