von Eva Baumgartner

Ein gefährlicher Lausbubenstreich hatte in Winterthur ein komplett ausgebranntes Auto zur Folge. Laut Polizeiangaben sind drei Sieben und Achtjährige durch das Dachfenster in ein Auto eingestiegen und haben dort mit einem Feuerzeug gespielt. Dabei geriet der Beifahrersitz in Brand. Die Kinder konnten gerade noch rechtzeitig aussteigen. Die Feuerwehr vor Ort konnte nur noch verhindern, dass das Feuer auf andere Wagen übergriff. Die Übeltäter gestanden die Tat erst, nachdem sie der Polizei eine abenteuerliche Geschichte aufgetischt hatten.

Vier Kilogramm Kokain sollten im Koffer geschmuggelt werden

Am Züricher Flughafen Kloten ist eine mutmaßliche Drogenkurierin mit fünf Kilogramm Kokain im Reisegepäck erwischt worden. Die 36-Jährige reiste laut Zoll am Freitagvormittag von SaÕ Paulo in Zürich ein, um an ihr europäisches Ziel weiterzufliegen. Die Passagierin erregte den Verdacht der Zollbeamten, die daraufhin ihren bereits eingecheckten Koffer genau unter die Lupe nahmen und prompt in dem doppelten Kofferboden die Drogen fanden. Die Drogenschmugglerin wurde am Abflug-Gate abgepasst und an Ort und Stelle verhaftet.

Übung für einen Ausbruch der Vogelgrippe

Da ein Ausbruch der Vogelgrippe im Raum Zürich möglich ist, probt der Kanton regelmäßig den Ernstfall. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, wird deshalb in Oberhasli im Züricher Unterland eine Übung ausgeführt. Geprobt werden das Absperren einer infizierten Tierhaltung, um das Verschleppen der Seuche zu verhindern, sowie die Reinigung und Desinfektion der Stallungen. Dafür werden Fahrzeug- und Materialschleusen aufgebaut und in Betrieb genommen, teilt das Veterinäramt mit, das zudem versichert, dass das Geflügel keinen Schaden nehmen wird.

Große Mengen Öl werden illegal entsorgt

Der Abwasserverband Region Bremgarten stellt vermehrt illegale Entsorgungen von Öl fest und wendet sich deshalb an die Bevölkerung. Laut „Aargauer Zeitung“ gelange das Fett vornehmlich an den Wochenenden in die Anlage. Aufgrund der großen Menge sei davon auszugehen, dass es nicht um Öl aus Privathaushalten, sondern um das eines Restaurants oder ähnlichen Betriebes handele. Dadurch werde die Reinigungsleistung der ARA erheblich reduziert. Das vom Verursacher illegal entsorgte Öl ziehe Ratten an und verstopfe die Leitungen.