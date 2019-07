von Matthias Ebner

Ladendieb flüchtet mit Beute in die Reuss

Nach einem Ladendiebstahl sprang am Samstagnachmittag in Bremgarten ein 32-jähriger Mann mit seinem Diebesgut in die Reuss. Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts hatte den 32-Jährigen verfolgt, der sich im Fluss retten wollte. Die Patrouillen der Kantons- und der Regionalpolizei versuchten vom Ufer aus, den Ladendieb dazu zu bewegen, an Land zu schwimmen. Der Mann schwamm jedoch unbeirrt weiter. Nach 30 Minuten kam der Ladendieb doch an Land und wurde daraufhin festgenommen. Das Diebesgut führte er in einem Sack mit sich.

Weilheim Wie entstehen eigentlich kubanische Zigarren? Eine Expertin aus Kuba verrät es Ihnen Das könnte Sie auch interessieren

Polizei stoppt Motorradfahrer mit 154 Stundenkilometern

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagmorgen hat die Kantonspolizei Aargau bei Würenlos (Bezirk Baden) einen Motorrad-Raser gestoppt, berichtet die „Aargauer Zeitung“. Der 51-Jährige fuhr auf der Furttalstrasse in Würenlos in Richtung Otelfingen mit 154 Stundenkilometern. Auf dieser Strecken beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 80 Stundenkilometer. Drei weitere Autofahrer wurden mit Tempo 116 und 117 angehalten, sowie ein 26-Jähriger mit 134 Stundenkilometern. Die Schnellfahrer mussten ihre Führerscheine abgeben.

Mann schläft in Meisterschwaden am Steuer ein und baut Unfall

Ein 27-jähriger Mann verursachte am Freitagabend in Meisterschwanden (Bezirk Lenzburg) einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Aus dem Kanton Luzern kommend geriet der Unfallverursacher im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich-frontal mit einem korrekt aus Fahrwangen kommenden Fahrzeug. Wie die Polizei vermutet, ist der Fahrer am Steuer eingeschlafen. Durch den Aufprall gerieten die beiden Fahrzeuge in eine Wiese. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20 000 Franken.

Kanton Aargau Sturmgewehr nicht für jeden Schweizer Soldaten Das könnte Sie auch interessieren

22-Jähriger bei Prügelei in Zürich schwer verletzt

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr morgens an der Seepromenade in Zürich, Höhe Utoquai, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 22-jähriger Mann durch Faustschläge und Fußtritte schwer am Kopf verletzt. Den unbekannten Tätern gelang die Flucht. Die Kantonspolizei hat einen mutmaßlich 18-jährigen Tatverdächtigen im Kanton Zürich verhaftet. Die Hintergründe der Schlägerei sind noch unklar.