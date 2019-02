von Eva Baumgartner

Autofahrer und Pferde sterben bei Unfall auf der A3

Auf der A 3 zwischen Richterswil, Kanton Zürich, und Wollerau, Kanton Schwyz, ist ein Auto mit zwei auf der Autobahn frei laufenden Pferde zusammengestoßen. Dabei kamen der 53-jährige Fahrer und die beiden Tiere ums Leben. Laut Angaben der Kantonspolizei Zürich, ereignete sich das Unglück gegen 4 Uhr am frühen Sonntagmorgen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrer an der Unfallstelle. Die Züricher Polizei ermittelt nun die Unfallursache, vor allem, wie die frei laufenden Pferde auf die Autobahn kamen.

Polizisten nehmen in Zürich drei Schützen fest

Weil drei Männer in Zürich mit Gasdruckpistolen geschossen haben, wurden sie in der Nacht auf Freitag verhaftet. Besorgte Anwohner, so berichtet die Stadtpolizei, meldeten in der Nähe der Werdinsel mehrere abgegebene Schüsse. Daraufhin kontrollierten die ausgerückten Polizisten ein Auto unweit der Werdinsel. Die zwei Insassen hatten eine Gasdruckpistole dabei und wurden deshalb vorläufig festgenommen. Gleichzeitig ging eine weitere Meldung über einem mit einer Pistole bewaffneten Mann ein, auch er wurde von der Polizei verhaftet.

Polizei und Zoll finden im zweiten Halbjahr 2018 am Flughafen Zürich 15 Kilogramm Kokain

Im zweiten Halbjahr 2018 haben die Kantonspolizei Zürich und die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Flughafen Zürich-Kloten rund 15 Kologramm Kokain, drei Kilogramm Haschisch, 50 Gramm Kratom und 22 Kilogramm Khat sichergestellt. Die Drogen wurden laut Meldung der Kantonspolizei entweder lose im Reisegepäck, in doppelten Böden von Koffern und Taschen oder als sogenannte Bodypacker in Form von gepressten Fingerlingen im Körper mitgeführt. Verhaftet wurden elf Männer und zwei Frauen im Alter von 23 bis 65 Jahren.

Acht Festnahmen nach einer Schlägerei im Züricher Niederdorf

Aufgrund des Zeugenaufrufes und den daraufhin eingegangenen Hinweisen konnte die Stadtpolizei nun acht jugendliche Schläger festnehmen. Den mutmaßlichen Tätern wird zur Last gelegt, in der Nacht auf Samstag, 5. Januar, im Züricher Niederdorf mehrere Personen schwer verprügelt zu haben. Mit Hilfe der Hinweise aus der Bevölkerung und den folgenden umfangreichen Ermittlungen gelang es, die Täter ausfindig zu machen und zu verhaften. Es handelt sich um acht Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten.