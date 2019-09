von Eva Baumgartner

Bei einer Spritzfahrt mit seinem neuen Auto ist am Samstag in Lenzburg ein 39-Jähriger verunglückt, der sein dreijähriges Kind auf dem Schoß hatte und betrunken war. Der Mann hatte laut Polizeibericht mit seinem neuen Wagen eine Spritzfahrt unternehmen wollen. Nach kurzer Fahrt verlor er demnach in einer Kurve die Kontrolle und prallte gegen einen Randstein. Das Auto wurde dabei stark beschädigt, dennoch setzte er seine Fahrt fort. Ein Zeuge informierte die Polizei, die den Fahrer zu Hause antraf und einen Alkoholpegel von mehr als zwei Promille feststellte.

Im Kanton Basel ist ein Mann nach einem Brand gestorben

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist in Basel ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr barg ihn aus einer mit dichtem Rauch gefüllten Wohnung. Trotz Reanimationsversuchen starb er im Spital. Anwohner bemerkten am Freitag, dass aus einer Wohnung im dritten Stock Rauch herausquoll und alarmierten die Feuerwehr. Die Rettungskräfte drangen in die Wohnung ein und fanden dort den leblosen Mann, der kurz darauf in der Notaufnahme starb. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich um den Wohnungsmieter handelt.

Im Kanton Zürich wurde eine illegale Arztpraxis stillgelegt

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitag in einer Wohnung in Adlikon bei Regensdorf eine illegale Arztpraxis ausgehoben. Eine dort praktizierende Ärztin und deren Assistentinnen wurden verhaftet. In der Wohnung wurden kosmetische und medizinische Behandlungen mit Spritzen durchgeführt, Fett abgesaugt oder Lippen aufgespritzt. Eine Schweizer Berufsausübungsbewilligung sowie eine Arbeitsbewilligung konnte keine der drei Festgenommenen vorweisen. Alle drei Frauen, im Alter von 41 bis 53 Jahren, sind laut Polizei von ausländischer Nationalität.

Im Kanton Aargau sorgte die letzte kostenlose Sperrmüllabgabe auf dem Recyclinghof für einen Massenansturm

Riesiger Andrang hat am Samstag auf dem Müll-Entsorgungshof in Spreitenbach geherrscht. Grund war, dass ab Oktober die Entsorgung des Sperrmülls in der Gemeinde Geld kostet. Der Andrang war so groß, so schreibt die „Aargauer Zeitung“, dass es Stau und lange Wartezeiten gab. Die Belegschaft des Entsorgungshofs war indes gut gerüstet. Zahlreiche zusätzliche Container für Altholz sowie zwei weitere Müllwagen standen bereit. Das Personal hatte zudem ein Auge darauf, dass niemand von losem Sperrgut aus überquellenden Containern getroffen wurde.