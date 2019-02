von Eva Baumgartner

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend in Seuzach, Bezirk Winterthur, tödlich verunglückt. Laut Polizeibericht fuhr der 28-jährige Mann gegen 21 Uhr bei der Ortseinfahrt zuerst über eine Mittelinsel und prallte danach auf zwei Schutzpfosten und schließlich gegen einen Baum. Der Motorradfahrer verstarb trotz eingeleiteter Reanimation der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Unfallursache ist noch völlig unklar und Gegenstand weiterer Abklärungen durch die Kantonspolizei Zürich.

Bei einem Einbruch im Kanton Zürich erbeuten Täter Schmuck einer 75-Jährigen

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Illnau-Effretikon, Bezirk Pfäffikon, ist die Bewohnerin, eine 75-Jährige, von drei unbekannten Tätern ausgeraubt worden. Laut Angaben der Polizei verschafften sich die drei maskierten Männer am Dienstagabend über die Terrassentür Zugang zum Haus. Sie bedrohten die Rentnerin mit einem spitzen Gegenstand und fesselten sie auf das Bett. Danach durchsuchten sie das Haus, erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Franken und flüchteten. Als die Frau sich befreien konnte, ging der Notruf ein.

Im Kanton Schaffhausen ist ein Rebhäuschen abgebrannt

In Hallau ist am Dienstagnachmittag ein Rebhäuschen abgebrannt. Wie die Kantonspolizei bekanntgibt, wurde der Brand in den Hallauer Weinbergen von mehreren Anrufern gegen 15 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr mit 35 Feuerwehrleuten stand die Rebhütte bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten ein komplettes Niederbrennen des Rebhäuschens nicht mehr abwenden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe sind Gegenstand von laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei.

Mehr Umsatz trotz weniger Gästen vermeldet das Casino in Baden

Das Grand Casino Baden vermeldet für das vergangene Jahr eine Umsatzsteigerung von 4,3 Prozent. Wie die „Aargauer Zeitung“ schreibt, lag demnach der Bruttospielertrag (BSE), darunter ist die Differenz zwischen den Spieleinsätzen und den ausbezahlten Spielgewinnen zu verstehen, bei 63,1 Millionen Franken. Im Vergleich dazu lag der BSE im Vorjahr 2017 bei 60,4 Millionen Franken. Hingegen verzeichnete das Casino 2018 einen Besucherrückgang um 3,3 Prozent, den die Geschäftsleitung auf die Fußball-WM und das Sommerwetter zurückführt.