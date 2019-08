von Eva Baumgartner

Ein 27-Jähriger hat am Montagabend in der Basler Delsbergerallee eine Asphaltiermaschine von einer Baustelle entwendet und auf seiner kurzen Fahrt mehrere geparkte Autos beschädigt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt holte ihn kurz darauf vom Fahrzeug. Auf seiner Chaos-Fahrt fuhr der Mann im Gegenverkehr bis in die Thiersteinerallee, rammte dabei acht Personenwagen und blieb schließlich auf den Tramgleisen stehen. Ein Alkoholtest verlief negativ. Wie der Mann an die Schlüssel zum Starten der Asphaltiermaschine kam, wird noch ermittelt.

In Zürich stoßen zwei Trams zusammen

Am Züricher Bahnhof „Enge“ sind am frühen Mittwochmorgen zwei Trams seitlich kollidiert. Meldungen über Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen der Zürcher Stadtpolizei nicht. Da die beiden Trams die Straße vor dem Bahnhof blockierten, kam es rund um den Bahnhof zu großen Verkehrsproblemen. Der Unfall ereignete sich, so gibt die Stadtpolizei Zürich bekannt, kurz vor 6.30 Uhr. Nach Augenzeugenberichten soll eine der Trams entgleist sein. Aufgrund des Unfalls war der Trambetrieb am Bahnhof Enge für mehrere Tramlinien gesperrt.

Ein Robotervogel soll Krähen in Kaiseraugst vertreiben

Um der Krähenplage in einem Wohngebiet in Kaiseraugst Herr zu werden, versucht die Gemeinde nun mit einem Robotervogel, die Krähen zu vertreiben. Dabei handelt es sich um einen Robotervogel mit den Maßen und dem Aussehen eines Falken. Er soll die Krähen in der Wohnsiedlung Liebrütti verbrämen. Nachdem verschiedenste Maßnahmen, wie das Zurückschneiden der Baumkronen, das Abschießen der Vögel sowie das Entfernen der Nester, nichts genutzt hatten, soll nun der „Robird“, der auch an Flughäfen gegen Vogelschlag eingesetzt wird, Abhilfe schaffen.

Michelle Heimberg aus dem Bezirk Baden holt EM-Bronze im Synchron­springen

Die 19-jährige Michelle Heimberg aus Fislisbach, Bezirk Baden, hat an den Europameisterschaften in Kiew mit dem Genfer Jonathan Suckow im Synchron­springen vom Drei-Meter-Brett die Bronzemedaille geholt. Für die Fislisbacherin, so berichtet die „Aargauer Zeitung“, ist es bereits die zweite Medaille innerhalb von zwei Jahren. Damals hat sie im Einzelspringen die Silbermedaille erreicht. Am kommenden Samstag steht für die Sportlerin der Wettkampf vom Ein-Meter-Brett an. Das große Ziel der 19-Jährigen ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen.