von Eva Baumgartner

Zahlreiche Fahrraddiebstähle werden dieser Tage in Zofingen und Umgebung gemeldet. Laut Kantonspolizei Aargau soll es sich dabei um professionelle Diebe handeln, deren Vorgehen äußerst dreist sei. Demnach wurden teure Räder aus verschlossenen Kellerabteilen von Mehrfamilienhäusern gestohlen. Dabei wurde die Beute in der Nähe des Tatorts verladen und wegtransportiert. Auch an öffentlichen Plätzen wurden vermehrt gesicherte, hochpreisige Räder gestohlen, sodass auch hier, so vermutet die Polizei, professionelle Fahrraddiebe am Werk waren.

Zollbeamte im Kanton Zürich haben im Wohnanhänger von angeblichen Zirkusmitarbeitern unerlaubte Waffen gefunden

Wie die Zollverwaltung jetzt mitteilt, wurde zwei angebliche Zirkusmitarbeiter auf dem Weg nach Italien in Ossingen, Bezirk Andelfingen, mit unerlaubten Waffen erwischt. Wie die Medienstelle bekanntgibt, wurde ein Lieferwagen mit Wohnanhänger kontrolliert. Im Wohnanhänger erregte der Marihuana-Geruch Verdacht. Bei der Durchsuchung wurden neben einer kleinen Menge Marihuana 21 verbotene Waffen gefunden, für die die Männer im Alter von 20 und 22 Jahren keine Genehmigung hatten und deshalb vorläufig festgenommen wurden.

Im Kanton Aargau steigen die Fälle von häuslicher Gewalt deutlich an

Wie die Regionalpolizei Zurzach in ihrem Jahresbericht informiert, ist die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt im Bezirk drastisch angestiegen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Repol gab es einen Anstieg von mehr als 100 Einsätzen im Vergleich zum Vorjahr. Die Gewalttaten in den eigenen vier Wänden seien vermutlich auch dem steigenden sozialen Druck innerhalb der Familien geschuldet. Zudem habe der Aufwand in der Jugendarbeit im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen, die Einsatzstunden verzeichnen hier einen Anstieg von 30 Prozent.